Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo eliminato in qualificazione al Cairo in Coppa del Mondo

Si chiude con un bilancio negativo in chiave azzurra la terza giornata di gare a Il Cairo, sede della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro a segno 2026. All’indomani del podio ottenuto da Paolo Monna nella pistola ad aria compressa, quest’oggi l’Italia è rimasta a bocca asciutta non accedendo con nessun rappresentante alle due finali odierne.

Prestazione deludente nella carabina maschile dai 10 metri per la stella azzurra Danilo Dennis Sollazzo, uscito di scena in qualificazione con il 48° punteggio assoluto (625.9), ma la finale si è rivelata irraggiungibile anche per i suoi connazionali. Il migliore degli italiani è stato Edoardo Bonazzi, 24° con 628.9 punti (si passava il turno con 630.8) disputando una prova regolare ma senza serie stellari. Fuori dai giochi anche Michele Bernardi (35° con 627.5), Lorenzo Bacci (39° con 627.1) e Simon Weithaler (58° con 624.6).

La vittoria è andata al ceco Jiri Privratsky, che ha totalizzato 251.3 punti in finale precedendo lo svedese Marcus Madsen (250.2) ed il francese Dimitri Dutendas (ultimo degli eliminati a due colpi dal termine con 229.9 punti). Per quanto riguarda la pistola femminile dai 25 metri c’è da segnalare il successo della singaporiana Teh Xiu Yi con 38 punti davanti alla francese Heloise Fourre (37) e alla bulgara Miroslava Mincheva. Eliminate ieri in qualificazione le tiratrici nostrane.