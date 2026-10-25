Thomas Rottensteiner è il nuovo Presidente della FISG: succede ad Andrea Gios

Lo scorso 25 luglio, Andrea Gios non era stato confermato alla Presidenza della FISG perché non aveva raggiunto la maggioranza dei due terzi in fase di assemblea elettiva, richiesta perché aveva già completato tre mandati. Il dirigente che ha guidato la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per dodici anni si era fermato al 63,96% dei voti contro il 66,67% necessario per ricoprire nuovamente il ruolo e si sono rese necessarie nuove votazioni, senza la presenza di Andrea Gios tra i candidati.

Il nuovo Presidente della FISG è Thomas Rottensteiner, eletto a Bolzano con il 77,3% delle preferenze (1.597 voti) dopo aver superato la concorrenza di Federica Manzoni Pesenti (22,65%, 468 voti). Nella precedente giunta era il vice di Gios, dunque si segnala una certa continuità all’interno di una Federazione che ha ottenuto brillanti risultati alle recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Definito anche il consiglio fedeerale: Walter Andriolo sarà il vice presidente; eletti Martin Wenter, Marcello Cobelli, Karol Pescosta, Monica Domenicali, Veronica Zappone e Diego Pozzati in rappresentanza degli affiliati; Angela Menardi e Andrea Bernard saranno in rappresentanza degli atleti, Gabriele Minchio in quota tecnici e Hugo Perathoner sarà il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Thomas Rottensteiner ha espresso la propria soddisfazione: “Sono felice ed emozionato di essere il nuovo Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Ringrazio le società sportive, i corpi militari, i dirigenti, i rappresentanti degli atleti, dei tecnici e tutti coloro che oggi hanno partecipato a questo confronto democratico. Sono grato del sostegno ricevuto da chi ha espresso un voto per me ma voglio ribadire anche a tutti coloro che non mi hanno votato che sono e sarò il Presidente di tutti, con attenzione a tutte le componenti federali. Sono motivato per lavorare fin da subito al 100%, dando il mio contributo e raccogliendo le idee e le proposte del Consiglio Federale. Auguro pertanto anche a tutti i consiglieri eletti di poter lavorare con grande impegno e al massimo delle loro possibilità“.