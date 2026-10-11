Tennistavolo, Stoyanov/Piccolin accedono al tabellone principale del doppio misto agli Europei. Eliminati Oyebode/Monfardini

Si aprono a Lubiana, in Slovenia, gli Europei individuali 2026 di tennistavolo: prima giornata dedicata ai tabelloni di qualificazione delle cinque specialità in programma, con ben sette azzurri protagonisti. Nel doppio misto accedono al main draw Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin, mentre vengono eliminati John Oyebode e Gaia Monfardini. Nel singolare maschile iniziano la fase a gironi con un successo Danilo Faso e Matteo Mutti, mentre viene sconfitto Francesco Trevisan. Nel doppio maschile, infine,

Nel singolare maschile le qualificazioni si disputano con la formula della fase a gironi: nel Gruppo 19 Danilo Faso supera all’esordio il finlandese Aleksi Rasanen, sconfitto per 3-1 (11-6, 12-10, 10-12, 11-4), mentre nel Gruppo 24 Matteo Mutti regola l’irlandese Alexander Gillen per 3-0 (11-9, 11-4, 11-7), invece nel Gruppo 26 Francesco Trevisan viene battuto dal tedesco Kay Stumper per 0-3 (8-11, 4-11, 8-11).

Nel doppio misto le qualificazioni si disputano con la formula del tabellone ad eliminazione diretta: accedono al main draw Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin, che nel primo turno superano il groenlandese Poul Petersen e la scozzese Faye Leggett, battuti per 3-0 (11-3, 11-4, 11-5), e poi nel secondo e decisivo turno regolano i greci Georgios Stamatouros e Malamatenia Papadimitriou per 3-1 (13-11, 8-11, 11-2, 12-10). Non ce la fanno, invece, John Oyebode e Gaia Monfardini, ammessi direttamente al secondo turno, i quali non sfruttano tre match point nel quinto game e vengono battuti dai fratelli spagnoli Daniel e Maria Berzosa, che si impongono per 2-3 (8-11, 11-4, 6-11, 11-8, 14-16).

Anche nel doppio maschile le qualificazioni si svolgono con un tabellone ad eliminazione diretta: nel primo turno Francesco Trevisan e Danilo Faso superano i lettoni Arturd Rudnikovs e Olegs Kartuzovs, sconfitti per 3-1 (11-9, 11-7, 9-11, 11-5), ed avanzano al secondo e decisivo turno, dove domani affronteranno il ceco Stepan Brhel ed il croato Leon Benko.

EUROPEI INDIVIDUALI TENNISTAVOLO 2026

Domenica 11 ottobre – Risultati degli italiani

Singolare maschile (Qualificazioni – Fase a gironi)

Gruppo 19

Danilo Faso-Aleksi Rasanen (Finlandia) 3-1 (6, 10, -10, 4)

Gruppo 24

Matteo Mutti-Alexander Gillen (Irlanda) 3-0 (9, 4, 7)

Gruppo 26

Francesco Trevisan-Kay Stumper (Germania) 0-3 (-8, -4, -8)

Doppio misto (Qualificazioni – Tabellone ad eliminazione diretta)

Primo turno

Niagol Stoyanov/Giorgia Piccolin-Poul Petersen/Faye Leggett (Groenlandia/Scozia) 3-0 (3, 4, 5)

Secondo turno

Niagol Stoyanov/Giorgia Piccolin-Georgios Stamatouros/Malamatenia Papadimitriou (Grecia) 3-1 (11, -8, 2, 10)

John Oyebode/Gaia Monfardini-Daniel Berzosa/Maria Berzosa 2-3 (-8, 4, -6, 8, -14)

Doppio maschile (Qualificazioni – Tabellone ad eliminazione diretta)

Primo turno

Francesco Trevisan/Danilo Faso-Arturd Rudnikovs/Olegs Kartuzovs (Lettonia) 3-1 (9, 7, -9, 5)