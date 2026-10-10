Tennistavolo, nove azzurri pronti a dare battaglia agli Europei di Lubiana

Gli Europei individuali senior 2026 di tennistavolo andranno in scena a Lubiana, in Slovenia, da domenica 11 a domenica 18 ottobre: saranno 9 gli azzurri in gara nei 5 tabelloni previsti. L’Italia nella storia, a livello continentale ha conquistato tre azzurri e cinque bronzi.

I nove azzurri convocati sono Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol), Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito), Danilo Faso (Top Spin Messina), Matteo Mutti (Apuania Carrara), John Oyebode (Tennistavolo Sassari), Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari), Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Francesco Trevisan (Muravera Tennistavolo).

In singolare saranno al via 7 azzurri, ovvero Giorgia Piccolin, Gaia Monfardini e Nicole Arlia tra le donne, e John Oyebde, Matteo Mutti, Danilo Faso e Francesco Trevisan tra gli uomini: Monfardini e Piccolin sono tra le teste di serie, mentre tutti gli altri dovranno disputare le qualificazioni.

Nel settore maschile sono iscritti 138 atleti, con le 32 teste di serie già in tabellone e gli altri 106 che disputeranno le qualificazioni, suddivisi in 32 gironi che promuoveranno solo i vincitori, mentre nel comparto femminile sono 127 le iscritte, con 32 teste di serie in tabellone e le altre 95 costrette a disputare le qualificazioni.

In doppio sono 5 le coppie azzurre: Oyebode/Rossi e Faso/Trevisan tra gli uomini, Arlia/Monfardini tra le donne, Stoyanov/Piccolin ed Oyebode/Monfardini nel misto. In tutti i tabelloni le 16 teste di serie sono già ammesse e le altre 16 arriveranno al termine di un doppio turno di qualificazione: Arlia/Monfardini sono teste di serie, per tutte le altre coppie azzurre ci saranno le qualificazioni da affrontare.