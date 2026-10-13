Tennistavolo: Mutti, Oyebode e Arlia ai tabelloni di singolare agli Europei. Bene Monfardini/Arlia nel doppio femminile

La terza giornata degli Europei 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Lubiana, ha decretato quali giocatori e giocatrici siano riusciti a entrare nei tabelloni di singolare maschile e femminile raggiungendo le rispettive 32 teste di serie già presenti nei main draw. Oltre a questo, sono andate avanti anche le competizioni di doppio. Ecco come si sono sviluppate le cose per i colori italiani.

Singolare Maschile

Matteo Mutti e John Oyebode vincono i rispettivi gruppi di qualificazione e arrivano al tabellone principale del singolare maschile.

Il mantovano, nel Gruppo 24, si è imposto 3-0 (11-9, 14-12, 11-7) nella partita decisiva contro l’olandese Gabrielius Camara, in un match sofferto che però l’azzurro è riuscito a controllare nei momenti decisivi.

Bene anche il sardo: Oyebode, nel Gruppo 22, ha avuto la meglio per 3-2 (11-5, 11-4, 9-11, 11-13, 11-7) sul greco Ioannis Sgouropoulos al termine di una partita dai mille andamenti. Prima avanti nettamente, poi rimontato dall’ellenico, l’italiano si è ritrovato nel quinto e decisivo parziale mettendo a segno una vittoria capitale.

Out invece Danilo Faso, battuto 0-3 (8-11, 10-12, 6-11) dall’inglese Liam Pitchford, e Francesco Trevisan, a cui non è bastata l’affermazione odierna per 3-0 (11-1, 11-8, 12-10) sul kosovaro Kreshnik Mahmuti dopo i due ko degli scorsi giorni nella Pool 26.

Singolare Femminile

Oltre alle già qualificate Giorgia Piccolin e Gaia Monfardini, nel Main Draw vi sarà anche Nicole Arlia: l’azzurra si è aggiudicata il match odierno per 3-0 (11-6, 13-11, 11-3) contro la norvegese Christine Kalvatn e la mini-classifica del Girone 2 che le ha dato il pass per arrivare a essere fra le migliori 64 giocatrici del Vecchio Continente.

Doppio misto

Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin escono nei 1/16esimi di finale perdendo 3-0, ma con rammarico per non aver sfruttato 3 set point nel parziale d’apertura contro i francesi Alexis Lebrun e Charlotte Lutz (si erano trovati 10-7, prima di perdere 10-12), teste di serie numero 2 del torneo. Superato lo spavento della prima “partita”, i transalpini si sono poi imposti 11-7 e 11-5 chiudendo i conti.

Doppio femminile

Gaia Monfardini e Nicole Arlia vincono il match dei 1/16esimi di finale e avanzano agli 1/8 di finale. Bravissime le azzurre ad avere la meglio per 3-1 sulle slovene Sara Tokic e Ana Tofant: partenza appannaggio delle balcaniche, che vincono il primo parziale 8-11, poi però le azzurre si riprendono piazzando in fila tre parziali con gli score di 11-6, 11-9, 11-6 che consentono loro di imporsi di fatto a domicilio. Ora per Monfardini e Arlia vi saranno le serbe Sabina Surjan e Izabela Lupulesku.