Tennistavolo, i convocati dell’Italia per gli Europei: Danilo Faso vuole sognare

L’Italia parteciperà con nove atleti (sei uomini e tre donne) agli Europei individuali 2026 di tennistavolo, che andranno in scena a Lubiana (Slovenia) dall’11 al 18 ottobre. Gli azzurri stanno completando il proprio percorso di preparazione a Terni e puntano ad distinguersi nella rassegna continentale che animerà l’Arena Stozice, dove vedremo all’opera 138 atleti sul fronte maschile e 127 in campo femminile.

Grandi speranze sono poste sul giovane emergente Danilo Faso (numero 215 della graduatoria mondiale), che punta a un exploit tra i grandi dopo aver trionfato nella rassegna continentale U19 ad appena 15 anni lo scorso 19 luglio. Il siciliano sarà impegnato anche nel doppio insieme a Francesco Trevisan (numero 407), mentre Giorgia Piccolin è la migliore azzurra nel ranking internazionale (numero 75). In singolare saranno impegnati anche Gaia Monfarini (n. 90), Nicole Arlia (n. 141), John Oyebode (n. 87) e Matteo Mutti (n. 148).

Sono stati selezionati anche i doppi: oltre a Faso-Trevisan, spazio alla coppia composta da Oyebode e Carlo Rossi sul fronte maschile, al sodalizio formato da Nicole Arlia e Monfardini tra le donne, mentre Oyebode-Monfardini sarà il binomio impegnato nel misto. L’Italia è reduce dagli ottimi Giochi del Mediterraneo (oro con gli uomini a squadre e argento con le ragazze, oltre al bronzo nel misto con la stessa coppia impegnata in terra balcanica). Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026 di tennistavolo.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI TENNISTAVOLO

UOMINI

Danilo Faso

Matteo Mutti

John Oyebode

Carlo Rossi

Niagol Stoyanov

Francesco Trevisan

DONNE

Nicole Arlia

Gaia Monfardini

Giorgia Piccolin