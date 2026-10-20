Tennistavolo
Tennistavolo, Giorgia Piccolin sfortunata agli Europei. Delude Danilo Faso
Gli Europei individuali senior 2026 di tennistavolo andati in scena a Lubiana, in Slovenia, da domenica 11 a domenica 18 ottobre, si chiudono senza particolari acuti da parte dei 9 azzurri in gara nei 5 tabelloni previsti. Il bottino continentale dell’Italia, nella storia, resta dunque di tre azzurri e cinque bronzi.
In singolare soltanto Gaia Monfardini arriva agli ottavi di finale: tra le donne Giorgia Piccolin, eliminata dalla futura campionessa d’Europa, e Nicole Arlia escono di scena al primo turno del tabellone principale, mentre tra gli uomini Matteo Mutti si ferma ai sedicesimi, mentre John Oyebde perde all’esordio nel main draw, invece Danilo Faso e Francesco Trevisan non superano le qualificazioni.
In doppio le 5 coppie azzurre non brillano: tra gli uomini Oyebode/Rossi e Faso/Trevisan escono nelle qualificazioni, mentre tra le donne Arlia/Monfardini si fermano agli ottavi con rimpianti, infine nel misto Stoyanov/Piccolin escono all’esordio nel main draw contro la coppia poi vicecampionessa d’Europa, invece Oyebode/Monfardini si fermano nelle qualificazioni.