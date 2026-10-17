Tennistavolo, Germania e Francia vincono i doppi agli Europei

Agli Europei 2026 di tennistavolo è iniziata la volata finale per l’assegnazione delle medaglie continentali nello scenario di Lubiana. In Slovenia, dopo la vittoria dei teutonici Benedikt Duda e Nina Mittelham nel misto, titoli e le posizioni da podio hanno riguardato oggi – sabato 17 ottobre – i tornei di doppio al maschile e al femminile, ecco come sono andate le cose.

Doppio maschile

I fratelli francesi Feliz e Alexis Lebrun hanno confermato il titolo vinto due anni fa a Linz superando in finale con lo score tirato di 3-2 (5-11, 11-5, 11-8, 7-11, 11-8) gli svedesi Anton Kalberg e Kristian Karlsson, in un match molto equilibrato. Medaglie di bronzo invece al collo dell’altra coppia transalpina Esteban Dorr e Florian Bourrassaud e dei moldavi Vladislav Ursu e Andrei Putuntica.

Doppio femminile

La coppia “ibrida” formata dalla slovacca Tatiana Kukulkova e dalla polacca Natalia Bajor si è presa la gloria superando nettamente per 3-0 (14-12, 11-8, 13-11) la coppia interamente rappresentante la Polonia costituita da 3-0 Zuzanna Wielgos e Ann Brzyska. A completare il podio, sul gradino più basso e in coabitazione, le romene Bernadette Szocs ed Elizabeta Samara e le tedesche Annett Kaufmann e Nina Mittelham.

Verso i singolari

Domenica 18 ottobre ci si gioca il tutto per tutto all’Arena Stožice della capitale slovena. Si parte dalle semifinali per poi arrivare alle finalissime. Al femminile, gli accoppiamenti prevedranno: la francese Prithika Pavade opposta alla russa Elizabet Abraamian, successivamente il derby tedesco fra Annett Kaufmann e Nina Mittelham.

Al maschile invece, prima il confronto tutto francese che vede coinvolti Felix Lebrun e Leo De Nodrest e poi quello fra lo svedese Anton Kallberg e il tedesco di origini asiatiche Qiu Dang. La finale femminile sarà alle 17.00 e la maschile alle 17.50.