Tennistavolo: Gaia Monfardini si ferma agli ottavi di finale agli Europei, eliminati tutti gli italiani

La corsa dei giocatori italiani agli Europei 2026 di tennistavolo è ufficialmente finita. Gaia Monfardini, ultima azzurra rimasta in corsa nel tabellone del singolare femminile, è stata infatti eliminata agli ottavi di finale. La mantovana (n. 96 del ranking planetario) ha ceduto per 2-4 alla romena Elena Zaharia (n. 74): l’ultima italiana ad arrivare al traguardo dei quarti di finale rimane Giorgia Piccolin, in quel caso nel torneo continentale del 2022 di Monaco di Baviera.

I parziali della sconfitta della figlia d’arte recitano: 8-11, 13-11, 4-11, 6-11, 11-4, 9-11. Partenza quindi con un botta e risposta, poi la fase centrale del match dove Zaharia è stata brava a infilare due parziali consecutivi accusando solo in parte il rientro dell’italiana, arrivata fino al 2-3, ma poi domata dalla romena per 9-11 nella sesta “ripresa” grazie a due risposte decisive quando le giocatrici si sono trovate sul 9-9.

Finisce così il percorso di Gaia Monfardini e dell’Italia, in generale, agli Europei 2026: nel fine settimana si assegneranno tutti i titoli continentali.