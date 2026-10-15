Tennistavolo: Gaia Monfardini centra gli ottavi di finale agli Europei. Mutti è out

Nuova giornata di partite agli Europei 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Lubiana. Nella capitale slovena sono proseguite le partite dei tornei di singolare e di doppio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio per i colori azzurri: ottime notizie da Gaia Monfardini, mentre al maschile arriva l’eliminazione di Matteo Mutti.

Singolare femminile

Gaia Monfardini (n. 96 del ranking mondiale) si prende di forza il biglietto per gli ottavi di finale del torneo continentale: l’azzurra sfodera una grande prestazione superando 4-2 (11-6, 11-7, 10-12, 11-5, 6-11, 11-9) la turca Ece Harac (n. 118). Mantovana capace di partire forte vincendo i primi due parziali, salvo poi perdere in volata il terzo set. A quel punto sul 2-1, un “colpo” a testa: situazione sul 3-2 per la figlia d’arte italiana che con l’11-9, in rimonta, nel “settimo round” ha chiuso i conti avanzando nel tabellone.

Ora per Monfardini, ultima giocatrice in generale per l’Italia rimasta in corsa nella kermesse, gli ottavi di finale: ad attenderla, domani alle 12.10, vi sarà la rumena Elena Zaharia (n. 74); in caso di passaggio del turno, la lombarda eguaglierebbe il risultato di Giorgia Piccolin agli Europei, ottenuto nel 2022 a Monaco di Baviera.

Singolare maschile

Matteo Mutti (n. 138 del ranking mondiale) non trova mai il bandolo della matassa e finisce per cedere nettamente 0-4 (3-11, 4-11, 5-11, 4-11) al greco Panagiotis Gionis (n. 197), giocatore dalle spiccati doti difensive, capace di ribattere qualsiasi cosa e di infarcire gli scambi di effetti taglienti e di ribaltamenti di fronte, forte anche di un’ottima tenuta atletica.