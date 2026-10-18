Tennistavolo: Felix Lebrun e Elizabet Abraamian vincono i titoli di singolare agli Europei 2026

Gli Europei 2026 di tennistavolo sono andati ufficialmente in archivio. A Lubiana si è conclusa la rassegna continentale che oggi ha assegnato gli ori nei tornei di singolare maschile e femminile.

Singolare maschile

Felix Lebrun si prende l’oro: il fortissimo transalpino, già oro nel doppio maschile con il fratello Alexis, vince la finalissima avendo la meglio per 4-3 sullo svedese Anton Källberg. Parziali tiratissimi nel duello fra il transalpino e il nordico: 7-11, 11-9 per l’1-1 iniziale, poi 13-11 e 8-11, per il 2-2. A quel punto gli ultimi tre set: 9-11, a quel punto Lebrun va spalle al muro ma nel momento di difficoltà il francese sfodera tutte le sue qualità imponendosi 11-6 e addirittura 11-1.

A condividere il podio, medaglia di bronzo in coabitazione, il tedesco Qiu Dang e l’altro “Bleus” Leo De Nodrest.

Singolare femminile

Elizabet Abraamian sorprende tutti: proveniente dalle qualificazioni, la russa (23 anni) batte la giovanissima tedesca Annett Kaufmann (20 anni), anche in questo caso con lo score complessivo di 4-3.

L’atto conclusivo inizia con un primo set adrenalinico risolto 15-13 dalla pongista classe 2003 che si porta a casa anche il secondo parziale 11-5. A quel punto però la teutonica reagisce: 5-11 e 9-11 i “round” per risistemare le cose complessivamente sul 2-2.

Volata per l’oro: ancora una volta ai vantaggi Abraamian si aggiudica un duello prezioso con il punteggio di 12-10. Kaufmann non molla: suo il sesto set 6-11. Si va sul 3-3: ultimo set, la russa fa gara di testa mentre la sua avversaria è costretta a cedere il passo. Si chiude il match con l’11-6 che vale loro.

Si mettono il bronzo al collo, condividendo questo risultato, l’altra tedesca Nina Mittelham e la francese Prithika Pavade.