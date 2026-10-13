Tennistavolo, Danilo Faso sbatte contro l’inglese Pitchford ed è eliminato agli Europei

L’avventura agli Europei 2026 di tennistavolo del giovane azzurro Danilo Faso si è chiusa nei gironi di qualificazione verso il tabellone principale del torneo di singolare maschile. Sui tavoli di Lubiana, infatti, il classe 2010 – che faceva parte del Gruppo 19 di accesso al Main Draw – si è visto superare per 3-0 dal forte inglese Liam Pitchford, in passato anche numero 12 del mondo (nel 2019, ndr). I parziali messi a referto hanno detto: 8-11, 10-12, 6-11.

Un duello che ha visto Faso vivere tre parziali completamente differenti. Nel primo set l’azzurro è stato davanti fino al 7-5, prima di farsi riprendere sul 7-7 e di subire lo sprint vincente del britannico, che si è imposto 11-8. Nella seconda “partita” Faso ha sciupato una grande chance di riequilibrare le cose: corsa di testa sino al 10-8, poi due set point sprecati prima con un rovescio fuori misura e poi con un errore al servizio. Sul 10-10 poi, Pitchford – scampato il pericolo – ha trovato il modo di sfoderare la sua potenza e prendersi il parziale 10-12.

Poco contrasto, invece, nel terzo parziale, con l’inglese capace di prendere il largo e imporsi alla fine 11-6: un’affermazione che gli consente di qualificarsi al tabellone principale del singolare maschile, con Faso che invece saluterà il torneo continentale.