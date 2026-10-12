Tennistavolo: agli Europei bene Mutti e Oyebode in singolare, out i doppi maschili

La seconda giornata degli Europei 2026 di tennistavolo regala all’Italia risultati contrastanti dai tavoli di Lubiana, dove fra incontri di singolare e di doppio è proseguito il torneo continentale. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio nelle varie categorie.

Singolare maschile

Nel Gruppo 24 (da 4 atleti), Matteo Mutti ha avuto ragione per 3-0 – senza troppi problemi – dello scozzese Marton Johnson, battuto con i parziali di 11-4, 11-4, 11-3. Seconda vittoria generale per lui che domani è atteso dal match decisivo per l’accesso al tabellone principale con l’olandese Gabrielius Camara.

Esordio nel Gruppo 22 invece, per John Oyebode: anche in questo caso una vittoria. Il numero 87 del mondo ha inflitto un 3-1 (11-4, 11-5, 9-11, 11-6) al lettone Arturs Rudnikovs perdendo di fatto solo il terzo parziale in un dominio netto sui tavoli sloveni. Il sardo domani fronteggerà nel match da dentro o fuori il greco Ioannis Sgouropoulos: chi vince va al main draw, chi perde è eliminato.

Seconda sconfitta in altrettanti appuntamenti e conseguente eliminazione dagli Europei 2026 nel singolare maschile per Francesco Trevisan: nel Gruppo 26 il goriziano è andato ko capitolando 3-0 (9-11, 8-11, 7-11) contro il polacco Mateusz Zalewski.

Singolare femminile

Vittoria pesantissima per Nicole Arlia: l’azzurra infatti è riuscita ad avere la meglio, nel Gruppo 2, sulla russa Valeriia Kotsiur battuta 3-2 al termine di un incontro tesissimo. Vantaggio per Arlia che si aggiudica il primo parziale 11-9, a quel punto però reagisce la sua avversaria che vince in volata il secondo set 13-15 e sulla scia si porta a casa anche il terzo per 11-7. A quel punto però la portacolori italiano sfodera tutta la sua classe vincendo di stretta misura, con un doppio 11-9, la quarta e la quinta “ripresa” aggiudicandosi la gara.

Domani il duello fondamentale contro la norvegese Christine Kalvatn: o l’italiana o la nordeuropea per l’ammissione al main draw.

Doppio maschile

Nei secondo turno di qualificazione vanno out entrambi i doppi italiani: Danilo Faso e Francesco Trevisano cedono 3-0 alla coppia “mista” formata dal croato Leon Benko e dal ceco Stephan Brhel (11-9, 12-10, 11-6), mostrando comunque un’ottima combattività soprattutto nei parziali iniziali. Medesimo score per Carlo Rossi e John Oyebode che si vedono la strada chiusa dagli austriaci Robert Gardos e Maciej Kolodziejczyk (11-7, 11-7, 11-8), con quest’ultimi sempre in controllo della gara che gli consegna l’accesso fra le migliori 32 coppie d’Europa.