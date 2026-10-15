Tennis italiano in crisi? Cobolli risponde sui social con una risata e fa discutere

Il tennis italiano si trova a fare i conti con una fase meno brillante rispetto a quella che, negli ultimi mesi, aveva alimentato entusiasmo e aspettative. Il rendimento di diversi protagonisti è apparso in flessione e alcuni problemi fisici hanno complicato ulteriormente il quadro, riaprendo il dibattito sulla solidità del movimento azzurro e sulla sua capacità di mantenersi ai vertici del panorama internazionale.

A incidere sul clima generale è stata anche l’assenza di Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio destro e costretto a interrompere anticipatamente la propria stagione. Il peso del campione altoatesino, punto di riferimento del tennis nazionale, è innegabile. Tuttavia, le difficoltà registrate da altri giocatori hanno contribuito ad alimentare interrogativi che vanno oltre il singolo infortunio.

Proprio su questo scenario si è concentrata una riflessione pubblicata dalla pagina Instagram LaCasaDelloSport, che ha sollevato una domanda provocatoria: la favoletta del tennis italiano è arrivata al capolinea?

Nel post social viene tracciato un quadro particolarmente critico dell’attuale momento azzurro. “Il tennis italiano è caduto in crisi“, è l’affermazione con cui si apre l’analisi, sottolineando come, fino a pochi mesi prima, una valutazione del genere sarebbe sembrata difficilmente sostenibile.

Secondo la pagina, una concatenazione di circostanze sfavorevoli avrebbe contribuito a ridimensionare i risultati ottenuti in precedenza. Le difficoltà fisiche di Sinner vengono indicate tra i fattori principali, ma l’attenzione si estende anche agli altri componenti della squadra azzurra, alle prese con acciacchi e sconfitte.

Il ragionamento proposto si concentra soprattutto sulla differenza tra il rendimento collettivo delle ultime stagioni e quello mostrato più recentemente. Il rischio, nella lettura offerta dal profilo, sarebbe quello di assistere a una flessione generalizzata, come se l’assenza del principale protagonista avesse ripercussioni anche sul rendimento degli altri giocatori.

Una ricostruzione che, pur mettendo in evidenza alcune difficoltà concrete, adotta toni decisamente pessimisti e finisce per interrogarsi sulla tenuta di un movimento reduce da risultati di grande prestigio.

A sostegno della propria tesi, LaCasaDelloSport richiama alcuni dati relativi ai risultati ottenuti negli appuntamenti più importanti del calendario internazionale.

“L’Italtennis è passato dal disputare 11 Slam consecutivi con almeno un esponente in semifinale a non superare gli ottavi, e dal vincere 6 Masters 1000 di fila a non avere nessun italiano al terzo turno nell’ultimo torneo di Shanghai“, si legge nel contenuto pubblicato su Instagram.

Il confronto tra i traguardi raggiunti in precedenza e le prestazioni più recenti rappresenta il fulcro dell’analisi. Il rendimento nei tornei del Grande Slam e nei Masters 1000 viene utilizzato per evidenziare il contrasto tra una fase caratterizzata da una presenza costante nelle ultime fasi delle competizioni e un periodo nel quale gli italiani hanno incontrato maggiori difficoltà.

Nel post vengono citati anche Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Il primo, protagonista di un percorso di crescita che aveva alimentato grandi aspettative, non avrebbe mantenuto nella seconda parte della stagione lo stesso livello di rendimento mostrato nei mesi precedenti. Per Musetti, invece, il problema principale viene individuato in un’annata condizionata da numerosi infortuni, che avrebbero ostacolato la continuità necessaria per consolidare i progressi già compiuti.

Il giudizio della pagina è netto: “Oltre al sopracitato Sinner, anche Flavio Cobolli non è riuscito a replicare l’exploit di Parigi, dove arrivò in finale al Roland Garros, con una seconda parte di stagione sottotono, e pure Lorenzo Musetti, che nella scorsa stagione sembrava aver compiuto il definitivo salto di qualità, ha vissuto un annata horror falcidiata da numerosi infortuni“.

Si tratta di una lettura che mette insieme risultati, aspettative e problemi fisici, proponendo una visione complessiva del momento azzurro. Resta però da distinguere una fase negativa, per quanto significativa, dall’idea di una crisi strutturale: valutazioni di questo tipo richiedono infatti uno sguardo più ampio, capace di considerare anche la profondità del movimento e i risultati accumulati nell’arco di più stagioni.

L’analisi si sposta quindi sul doppio e sulla Coppa Davis, due elementi importanti per valutare le prospettive della squadra italiana. La coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, apprezzata per i risultati raggiunti e per l’affiatamento mostrato in campo, è destinata a separarsi al termine della stagione. La competizione per nazioni potrebbe così rappresentare l’ultimo appuntamento insieme per i due azzurri.

Nel post si legge: “Inoltre, la collaudata ed apprezzata coppia del doppio Simone Bolelli/Andrea Vavassori si separerà a fine stagione, con la Coppa Davis come probabile last dance per il duo“.

La Davis assume quindi un significato che va oltre il risultato sportivo. Per l’Italia sarà un’occasione per dimostrare la capacità del gruppo di reagire alle difficoltà e di conservare quella mentalità vincente che ha accompagnato i recenti successi nella competizione.

La pagina richiama anche il ruolo del capitano Filippo Volandri, chiamato a gestire le risorse a disposizione e a mantenere compatto il gruppo in vista dell’appuntamento di fine novembre. La conclusione del post restituisce pienamente il tono allarmistico dell’intera riflessione: “Spetterà al capitano dell nazionale Filippo Volandri raccogliere i cocci e cementare il gruppo, per cercare un’ulteriore impresa, ora che il Tennis italiano improvvisamente sta dando segnali d’allarme proprio mentre era nel suo prime“.

Tra le reazioni al contenuto pubblicato su Instagram è emerso anche il commento di uno dei diretti interessati. Cobolli ha scelto di intervenire senza affidarsi a lunghe spiegazioni o dichiarazioni articolate: il tennista romano ha risposto con un’emoticon che esprime una risata.

RISPOSTA COBOLLI AL POST SU INSTAGRAM

Un gesto semplice, ma sufficiente ad attirare l’attenzione degli appassionati e a introdurre un elemento di ironia in una discussione dai toni piuttosto severi. La reazione può essere letta come una presa di distanza dalla rappresentazione fortemente negativa del momento azzurro, senza che sia possibile attribuire al giocatore un significato più preciso in assenza di ulteriori chiarimenti.