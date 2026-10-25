Tennis, Daniil Medvedev ancora campione ad Almaty. Battuto Basilashvili in finale

Continua l’eccellente finale di stagione di Daniil Medvedev. Nel giro di un mese è arrivato il secondo titolo da parte del russo, che aveva trionfato a fine settembre ad Hangzhou ed oggi lo fa nell’ATP 250 di Almaty, confermandosi campione dopo lo scorso anno e conquistando quello che è il suo venticinquesimo titolo della carriera. Una vittoria arrivata in finale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, che tornava a giocare una finale ATP dopo oltre quattro anni. Il russo è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-1 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco.

Primo set decisamente equilibrato dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Basilashivili annulla due palle break nel quinto gioco, mentre Medvedev ne cancella altre due (erano anche set point) nel dodicesimo game. Si va di conseguenza al tie-break, con Basilashvili che annulla un set point e poi riesce a chiudere 8-6.

Il secondo set è un monologo del numero cinque del mondo. Il break arriva nel secondo game, con Medvedev che allunga sul 3-0. Il russo domina e strappa ancora il servizio nel sesto game al georgiano, andando a vincere il set sul 6-1.

Medvedev parte forte anche in avvio di terzo set. Il russo ottiene il break nel terzo game ed è l’allungo decisivo, visto che non concede assolutamente nulla nei propri turni di battuta. Nel nono game Basilashvili cancella due match point, ma al terzo deve cedere, con Medvedev che chiude sul 6-3, conquistando il titolo ancora ad Almaty.