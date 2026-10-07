Tappa in Giappone per il PGA Tour, il Baycurrent Classic apre le porte ai migliori

Chiusa la parentesi nello Utah, il PGA Tour si sposta in Giappone per la prima ed unica tappa al di fuori delle Americhe. L’appuntamento, in onda da giovedì a domenica, è il Baycurrent Classic e andrà in scena al Yokohama Country Club, nella parte centrale di Honshu non lontano da Tokyo. A caccia del montepremi di 8 milioni di dollari e dei 500 punti FedEx Cup Falls ci saranno anche alcuni nomi importanti. Sicuramente presente tra questi anche il defending champion Xander Schauffele, che qui l’anno scorso vinse il suo 10° e ultimo torneo in carriera (tra i più prestigiosi titoli in bacheca del 32enne si ricordano l’Open Championship e il PGA Championship vinti nel 2024, il Travelers Championship nel 2022 e il Tour Championship nel 2017).

Tra i favoriti al via nel Sol Levante anche Collin Morikawa e Jordan Spieth, Rickie Fowler (che quest’anno è tornato su livelli discreti dopo un brusco stop ed è riuscito ad ottenere 4 T20, 1 top 15, un secondo posto e 4 top 10) e Justin Thomas, Adam Scott e Hideki Matsuyama e Tony Finau. Fondato come Zozo Championship nel 2019, il torneo in questione ha cambiato sponsor lo scorso anno e si presenta come l’unico evento in co-sponsorship tra PGA Tour e Japan Golf Tour.

Ad aggiudicarsi il torneo dalla sua fondazione sono stati in ordine: Tiger Woods; Patrick Cantlay; Hideki Matsuyama; Keegan Bradley; Collin Moriakwa; Nico Echavarria; Xander Schauffele. Dopo la tappa nipponica, il maggiore circuito americano si sposterà alle Bermuda per il consueto appuntamento nell’arcipelago atlantico, il Buttefield Bermuda Championship.