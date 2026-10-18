Talmassons-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario, tv, programma, streaming

Conegliano e Talmassons si affronteranno nella terza giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Dopo aver regolato Cuneo e Busto Arsizio nelle prime due partite di campionato, le Pantere hanno prevalso anche contro Chieri nell’anticipo della quarta giornata e ora sono attese da una trasferta in terra friulana contro la grande rivelazione di questo avvio di torneo, capace di imporsi nelle prime due uscite e di lanciarsi in maniera brillante.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia della quarta vittoria consecutiva per confermarsi al comando della classifica generale, ma dovranno stare attente alla voglia di rivalsa delle padrone di casa, che cercheranno il colpaccio a effetto di fronte al proprio pubblico in un confronto che potrebbe rivelarsi particolarmente appassionante e divertente, anche in avvicinamento alla Supercoppa Italiana. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre (ore 17.30).

Conegliano dovrebbe affidarsi alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, alla bomber Isabelle Haak, alla centrale Sarah Fahr e al libero Monica De Gennaro. A trascinare Talmassons, reduce dall’affermazione contro Cuneo, saranno soprattutto Giorgia Frosini, Leonarda Grabic e Islam Gannar.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Talmassons-Conegliano, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TALMASSONS-CONEGLIANO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 18 ottobre

Ore 17.30 Cda Volley Talmasson Fvg vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA TALMASSONS-CONEGLIANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.