Taekwondo: Vito Dell’Aquila in vetta alla graduatoria olimpica e mondiale dei -58 kg

Vito Dell’Aquila torna nuovamente in vetta all’importantissimo ranking olimpico dei -58 kg, che consegnerà uno dei pass d’accesso per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il pugliese – in cima anche alla graduatoria mondiale – può godersi a pieno questo momento.

Dopo l’affermazione nel Grand Prix di Roma di giugno e il terzo posto nel Grand Prix di Muju in Corea del Sud, l’azzurro – campione a Cinque Cerchi a Tokyo nel 2021 – si è reso recentemente autore di un altro successo pesante: quello al Polish Open.

Un torneo vinto nei -63 kg andando “fuori categoria”: una mossa rischiosa, ma che ha pagato dividendi. Nel ranking system del taekwondo infatti, la competizione in categorie di peso superiori e adiacenti a quelle olimpiche, anche in appuntamenti minori rispetto ai Major, può generare comunque punti per la propria classifica: e così stato.

“Sono molto soddisfatto di essere tornato al primo posto nel ranking. Avevo perso il primato il mese scorso e sono contento di averlo riconquistato grazie a una serie di grandi risultati. Il bronzo di Muju ha dato continuità alla vittoria di Roma e poi è arrivato anche il successo al Polish Open. Voglio mantenere questa posizione perché sento di meritarla e perché sento di poter essere il migliore. Allo stesso tempo, però, voglio continuare soprattutto a divertirmi”, ha dichiarato Dell’Aquila (atleta del Gruppo Sportivo dei Carabinieri) ai canali ufficiali della FITA.

Vito Dell’Aquila non sarà presente al Gran Prix di Parigi, dove invece ci sarà Simone Alessio (+80 kg), a causa dei dei meccanismi di calcolo introdotti dal sistema ranking: forte dei suoi 91.60 punti presenzierà invece alle Grand Prix Final 2026, in agenda ad Astana (Kazakistan) dal 27 al 29 novembre prossimi; rassegna nella quale saranno di scena soltanto i migliori sedici atleti al mondo per ogni singola categoria, con in palio fino a 100 punti ranking.

Un appuntamento certamente fondamentale nella “Road To Los Angeles 2028”.