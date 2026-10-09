Taekwondo, Simone Alessio relegato ai piedi del podio tra i pesi massimi al Grand Prix di Parigi

Va ufficialmente in archivio la prima giornata del Grand Prix di Parigi 2026, torneo di classificazione G6 valevole per il ranking di qualificazione a cinque cerchi del taekwondo verso i Giochi di Los Angeles 2028. Simone Alessio, unico azzurro impegnato in una categoria olimpica nel weekend parigino, non è riuscito a salire sul podio dovendosi accontentare del quinto posto nei +80 kg.

Sulla pedana del Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret si sono disputate quest’oggi le prime tre categorie di peso olimpiche e Alessio era uno degli osservati speciali tra i pesi massimi, ma una sconfitta beffarda ai quarti di finale contro il tunisino Motaz Ifaui (5-8, 0-0) ha interrotto il suo cammino odierno ad un passo dalla top3 e dalla possibilità di mettere in cascina punti molto pesanti per la Road to Los Angeles.

Il vice-campione mondiale in carica dei -87 kg aveva battuto in precedenza al debutto l’uzbeko Yodgorbex Zhuraboev per 2-1 (0-0, 6-4, 11-6), dopo essere stato esentato dal primo turno con un bye. Nella +80 kg il successo finale a Parigi è andato all’iraniano Arian Salimi, dopo aver regolato nell’ultimo atto il britannico Caden Cunningham. Nelle altre categorie di scena oggi hanno vinto la britannica Lauren Williams (+67 kg) e l’iraniano Abolfazl Zandi (-58 kg).