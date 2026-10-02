Tadej Pogacar: “Sto migliorando di giorno in giorno, incredulo per la vittoria di McNulty”

Prosegue il recupero di Tadej Pogacar dall’infortunio rimediato nella Vuelta a España 2026. Tornato in bici la scorsa settimana, con tanto di post sui suoi canali social, il fuoriclasse sloveno sta continuando a lavorare per il suo ritorno in gara. Esclusa l’incredibile possibilità di vederlo già ai prossimi campionati Europei, il portacolori della UAE Team Emirates XRG tornerà probabilmente nel 2027, all’inizio di una nuova stagione da protagonista.

Pogacar, a causa della caduta e delle fratture, è stato costretto a saltare uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: la rassegna iridata. Proprio in occasione della presentazione del Mondiale del 2031, in programma in Italia nella spettacolare cornice del Trentino Alto-Adige, Pogacar è intervenuto aggiornando in primis sulla sua condizione: “Sto bene, grazie. Sto migliorando di giorno in giorno dalla caduta, sono tornato ad andare in bicicletta e sto passando delle belle giornate in Slovenia”.

Il nativo di Klanec ha poi commentato la vittoria di Brandon McNulty a Montreal: “Sì, ovviamente ho visto la gara. Nel finale sicuramente stavo facendo il tifo per Brandon, quando ho visto poi che ha vinto ero incredulo, veramente felice per lui. Poi ci siamo sentiti il giorno dopo ed è stato un momento davvero speciale”.

Gli allenamenti in coppia con la sua fidanzata Urska Zigart, anche lei vittima di una brutta caduta in estate: “Andiamo quasi tutti giorni insieme in bicicletta, ovviamente abbiamo degli allenamenti diversi. Negli ultimi giorni sicuramente mi sta battendo, sulle salite e sulle discese sono io che seguo lei, ma ci divertiamo insieme in bici”.

Pogacar ha infine concluso il suo breve intervento rispondendo ad una domanda sulla presenza ai Mondiali 2031: “Spero di esserci, il mio sogno è di riprendermi. Non sto ringiovanendo, pertanto ci saranno tanti concorrenti per questo Mondiale, magari alcuni non li conosco nemmeno adesso. Sarà difficile, ma non importa, io non vedo l’ora di essere lì nel 2031 in questo Super Mondiale e poter gareggiare nel meraviglioso Trentino. Farò del mio meglio se mi sarà data l’opportunità”.