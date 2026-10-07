Tadej Pogacar: “Inizierò un mese prima del solito”. In corsa già a gennaio? Partenza anticipata dopo l’infortunio

Tadej Pogacar ha concluso in anticipo la propria stagione a causa della caduta avuta durante la Vuelta di Spagna e la conseguente operazione alla clavicola, ma già da qualche giorno è tornato in bicicletta e ha ripreso ad allenarsi regolarmente, con il chiaro intento di farsi trovare pronto in occasione della prossima annata agonistica. Il fuoriclasse sloveno andrà a caccia della sesta perla al Tour de France e di altre soddisfazioni in un intenso 2027, che proporrà anche un durissimo percorso ai Mondiali.

Il fuoriclasse della UAE Emirates XRG ha parlato ai microfoni dell’emittente slovena RTV e si è soffermato sul proprio momento: “Le prime settimane dopo l’infortunio sono state dure, ma ora sto già abbastanza bene. Posso andare in bicicletta, anche se la mia stagione è già finita. Mi prenderò un po’ di tempo per me, poi inizierò a guardare al 2027. Inizierò a lavorare prima del solito, un mese prima“.

Negli ultimi anni, Tadej Pogacar era solito debuttare o a fine febbraio all’UAE Tour oppure a marzo in occasione delle Strade Bianche. Visto l’infortunio e la smania di tornare in gruppo, Tadej Pogacar potrebbe iniziare la stagione già a gennaio, magari in occasione del Tour Down Under, evento del calendario World Tour previsto a gennaio? La corsa oceanica manca nel suo palmares e l’obiettivo di vincere tutte le corse più importanti potrebbe stuzzicare la fantasia del balcanico.