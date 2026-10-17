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Tabellone WTA Ningbo: cammino complicato per Jasmine Paolini, ci sono Rybakina e Swiatek
Jasmine Paolini ha perso contro la britannica Sonay Kartal agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan ed è così scivolata fuori dalla top-30 del ranking WTA. La 30enne proverà a rilanciarsi la prossima settimana, quando sarà impegnata nel torneo WTA 500 di Ningbo: l’azzurra cercherà di invertire la rotta sul cemento della località cinese, dove sarà impegnata anche nel doppio con Sara Errani nel tentativo di qualificarsi alle WTA Finals.
La toscana sarà la testa di serie numero 11 del tabellone principale e incomincerà la propria avventura contro una qualificata, per meritarsi un impegnativo ottavo di finale contro la statunitense Iva Jovic, numero 11 del mondo. Spicchio decisamente sfavorevole per la nostra portacolori che, in caso di colpaccio contro una rivale a ridosso della top-10 del ranking ATP, se la dovrebbe vedere ai quarti contro chi avrà la meglio nella sezione che prevede Shnaider-Qualificata ed Eala-Parry.
Jasmine Paolini è stata inserita nella parte alta del tabellone, presidiata dalla kazaka Elena Rybakina, numero 1 del mondo attesa da una tra la spagnola Cristina Bucsa e una qualificata. Nella parte bassa spiccano la polacca Iga Swiatek e l’ucraina Marta Kostyuk. Di seguito il tabellone del torneo WTA 500 di Ninbgo.
TABELLONE WTA 500 NINGBO
Rybakina BYE
Bucsa vs Qualificata
Chwalinska vs Qualificata
Bencic vs Ostapenko
Jovic BYE
Paolini vs Qualificata
Eala vs Parry
Shnaider vs Qualificata
—
Mertens vs Fernandez
Kasatkina vs Qualificata
Guo vs Alexandrova
Kostyuk BYE
Cirstea vs Qualificata
Bejlek vs Wang
Qualificata vs Bouzkova
Swiatek BYE