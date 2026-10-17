Tabellone doppio WTA Ningbo 2026: Errani/Paolini, sorteggio sfortunatissimo nel 500 cinese

Poche ore prima della stesura di quello di singolare, a Ningbo è stato svelato il tabellone di doppio. Presenti anche Sara Errani e Jasmine Paolini, in piena corsa per le WTA Finals di Indian Wells pur avendo dovuto smettere di fare coppia per diversi mesi a causa dei problemi a un piede della toscana e di tutti gli annessi e connessi.

Il sorteggio, però, è stato davvero tremendo con le due azzurre. E crea addirittura un clamoroso paradosso: due coppie almeno semifinaliste (in attesa di quanto faranno le italiane più tardi contro Hunter/Siniakova) a Wuhan che si incontrano in un primo turno perché ci sono quattro teste di serie ed Errani/Paolini non lo sono. Così trovano le prime, la spagnola Cristina Bucsa e l’americana Nicole Melichar-Martinez, con cui peraltro Errani ha fatto molto bene quest’estate.

Un fatto veramente particolare, ma che farà capire che cosa davvero può esserci in palio per le azzurre nel prosieguo del torneo. Fra l’altro anche il resto degli incontri non è semplicissimo fin dagli eventuali quarti di finale, mentre ad altre avversarie delle azzurre, come Mihalikova/Nicholls, è andata un po’ meglio, anche se non di molto se si guarda il quadro ampio.

In ogni caso, al di là di tutto appaiono avere più possibilità di altre Hsieh/Ostapenko, pur se qui accreditate della testa di serie numero 2. In sostanza, sembrava un punto di passaggio un po’ intercalare, ma all’improvviso Ningbo assume un valore decisamente diverso nella corsa a Indian Wells.

TABELLONE DOPPIO WTA NINGBO 2026

Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) [1]-Errani (ITA)/Paolini (ITA)

Fernandez (CAN)/Kostyuk (UKR)-Bondar (HUN)/Korneeva

Guo (CHN)/Mladenovic (FRA) [3]-Aoyama (JPN)/Liang (TPE)

Qu (CHN)/Shao (CHN)-Perez (AUS)/Schuurs (NED)

Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR)-Kozyreva/Lumsden (GBR)

Krawczyk (USA)/Stollar (HUN)-Danilina (KAZ)/Jiang (CHN) [4]

Tang (CHN)/Xu (CHN)-Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA)

Eikeri (NOR)/Gleason (USA)-Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [2]