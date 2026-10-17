Tabellone ATP Bruxelles 2026: Fils corre per le Finals, Goffin all’ultimo ballo. C’è anche Rune

Sorteggiato il tabellone principale del torneo ATP 250 di Bruxelles, con la capitale belga che sarà teatro di una curiosa situazione. Una parte del torneo, infatti, si giocherà sempre all’interno del complesso del Brussels Expo, ma fino a giovedì 22 ottobre sarà alla ING Arena e poi, a causa di alcuni concerti, traslocherà al Palais 5.

In questo tipo di ambiente Arthur Fils entra da numero 1 del tabellone con annessa caccia alle ATP Finals, che ha pienissime possibilità di raggiungere in un quadro particolarmente avviluppato nella zona della nona posizione (quella che ormai, vista l’assenza di Sinner a Torino, conta). Cammino però non facile con Munar e Michelsen sulla strada prima di Bergs.

E a proposito di belgi, è attesa anche l’ultima volta di David Goffin come giocatore: al belga, già top ten e finalista alle ATP Finals, il miglior giocatore espresso dal Paese in campo maschile nella storia Open. Negli ultimi anni era sceso di livello, ma le sue vittorie importanti le riusciva a collezionare (Alcaraz ne sa qualcosa).

C’è anche Holger Rune: il danese, anche se ovviamente non può essere al meglio della condizione, cerca di trovare il modo di giocare partite per andare a recuperare un ritmo che solo con il campo può trovare. Il belga Raphael Collignon, osso duro, è il suo primo avversario con vista su Lehecka. Due italiani nelle qualificazioni: Federico Cinà e Andrea Guerrieri.

TABELLONE ATP BRUXELLES 2026

Fils (FRA) [1]-Bye

Qualificato-Munar (ESP)

Goffin (BEL) [WC]-Qualificato

Qualificato-Michelsen (USA) [5]

Blockx (BEL) [4]-Bye

Struff (GER)-Giron (USA)

Prizmic (CRO)-Dzumhur (BIH)

Samuel (GBR)-Bergs (BEL) [6]

van de Zandschulp (NED) [7]-Majchrzak (POL)

Fearnley (GBR)-Gaston (FRA)

Hanfmann (GER)-Qualificato

Bye-F. Cerundolo (ARG) [3]

Navone (ARG) [8]-J. M. Cerundolo (ARG)

Griekspoor (NED)-Schoenhaus (GER) [WC]

Rune (DEN) [WC]-Collignon (BEL)

Bye-Lehecka (CZE) [2]