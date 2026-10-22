Svelato il percorso del Tour de France femminile 2027: tre arrivi in salita, debutta la cronosquadre, c’è il Puy de Dome

Il Tour de France femminile 2027 si snoderà su nove tappe, che andranno in scena dal 30 luglio al 7 agosto. Per la prima volta nella storia si disputerà una cronometro a squadra: sarà Londra a ospitare l’evento, in chiusura di tre frazioni che si disputeranno in Gran Bretagna. Dopo la Grand Depart dall’estero, si attraverserò la Manica e verranno proposte tre tappe completamente pianeggianti, perfette per le velociste e che accenderanno la sfida per la maglia verde.

La classifica generale della Grande Boucle si deciderà nelle ultime tre giornate, infarcite di salite: si incomincerà con l’arrivo in quota a La Loge des Gardes, si proseguirà con una tappa nervosa verso Clermont-Ferrand caratterizzata da 3000 metri di dislivello, si concluderà sul mitico Puy de Dome, che sarà il giudice supremo della lotta per la maglia gialla, il simbolo del primato nella corsa a tappe più importante del mondo.

PERCORSO TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2027

Prima tappa (30 luglio): Leeds – Manchester (86 km)

Seconda tappa (31 luglio): Manchester – Sheffield (154 km)

Terza tappa (1° agosto): Londra – Londra (18 km, cronosquadre)

Quarta tappa (2 agosto): Le Touquet-Paris-Plage – Calais (123 km)

Quinta tappa (3 agosto): Neufcahtel-en-Bray-Magnanville (161 km)

Sesta tappa (4 agosto): Orléans – Bourges (138 km)

Settima tappa (5 agosto): Nevers – La Loge des Gardes (155 km)

Ottava tappa (6 agosto): La Bourboule – Clermont-Ferrand (151 km)

Nona tappa (7 agosto): Clermont-Ferrand – Puy de Dôme (170 km)