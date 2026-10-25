Pallavolo
Superlega volley oggi: orari partite 25 ottobre, tv, streaming
Oggi, domenica 25 ottobre, si disputerà interamente la seconda giornata della regular season della Superlega 2026-2027 di volley maschile: alle ore 17.00 ad aprire le danze sarà il match tra Itas Trentino e Cisterna Volley.
Alle ore 18.00 il programma proseguirà con altri quattro match, che si giocheranno tutti in contemporanea: si disputeranno Sir Susa Scai Perugia-Tinet Prata di Pordenone, Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena, Cucine Lube Civitanova-Pallavolo Padova e Vero Volley Monza-Rana Verona. Alle ore 19.00 chiusura con la sfida tra Allianz Milano ed Acqua Sant’Anna Cuneo.
Dei match della seconda giornata della Superlega di volley maschile sarà prevista la diretta tv su Rai Sport HD solo per Piacenza-Modena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su VBTV, DAZN (solo per 3 incontri), Rai Play Sport 2 (solo per Piacenza-Modena).
CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 2026-2027
Domenica 25 ottobre
17.00 Volley, Superlega: Itas Trentino-Cisterna Volley – DAZN, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Sir Susa Scai Perugia-Tinet Prata di Pordenone – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena – Rai Sport HD, Rai Play Sport 2, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Cucine Lube Civitanova-Pallavolo Padova – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Vero Volley Monza-Rana Verona – DAZN, VBTV
19.00 Volley, Superlega: Allianz Milano-Acqua Sant’Anna Cuneo – DAZN, VBTV
PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (solo per Piacenza-Modena).
Diretta streaming: VBTV, DAZN (solo per 3 incontri), Rai Play Sport 2 (solo per Piacenza-Modena).