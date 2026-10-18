Superlega volley oggi: orari partite 18 ottobre, tv, streaming

Oggi, domenica 18 ottobre, si disputa il grosso della prima giornata della SuperLega di volley, dopo l’anticipo di sabato tra Verona e Civitanova. Cinque le partite in programma, con squadre chiamate a verificare fin da subito il lavoro svolto in preparazione e il livello dei nuovi assetti tecnici.

Alle 17:00, alla Kioene Arena, la Pallavolo Padova ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I veneti puntano a sfruttare il fattore campo per iniziare il campionato con un risultato positivo, mentre gli emiliani mirano a confermarsi tra le protagoniste della stagione e a partire con il piede giusto anche in trasferta.

Alle 18:00, l’Acqua Sant’Anna Cuneo affronta in casa la Sir Susa Scai Perugia, campione d’Italia in carica. Per i piemontesi si tratta di un esordio impegnativo contro una delle principali candidate alla conquista del titolo, mentre gli umbri vogliono inaugurare il campionato confermando le proprie ambizioni.

Alla stessa ora, il Cisterna Volley riceve l’Allianz Milano. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il sostegno del pubblico per mettere in difficoltà una formazione ambiziosa, attesa anche alla prova dei nuovi equilibri tecnici. Per Milano, la sfida rappresenta un primo banco di prova per valutare le proprie prospettive in campionato.

Sempre alle 18:00, la Tinet Prata di Pordenone fa il suo storico esordio in SuperLega davanti al pubblico del PalaCrisafulli contro la Vero Volley Monza. La formazione friulana, neopromossa, proverà a sfruttare l’entusiasmo per il debutto nella massima serie, ma dovrà misurarsi con un’avversaria più esperta e abituata al livello della categoria.

Alle 19:00, infine, il PalaPanini ospita la sfida tra Valsa Group Modena e Itas Trentino, uno degli appuntamenti più attesi della giornata. Il confronto, classico della pallavolo italiana, riaccende la rivalità tra due società di primo piano e richiama anche la serie che nella scorsa stagione ha assegnato il quinto posto. Entrambe le squadre si presentano con assetti rinnovati e cercheranno indicazioni utili sulle proprie condizioni e sulle ambizioni per il campionato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli incontri della prima giornata della Regular Season della SuperLega di volley 2026-2027, in programma domenica 18 ottobre.

SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Domenica 18 ottobre

17:00 Pallavolo Padova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

18:00 Cisterna Volley vs Allianz Milano

18:00 Acqua Sant’Anna Cuneo vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta tv su RaiSport HD

18:00 Tinet Prata di Pordenone vs Vero Volley Monza

19:00 Valsa Group Modena vs Itas Trentino

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY 2026-2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (Cuneo vs Perugia)

Diretta streaming: RaiPlay (Cuneo vs Perugia), DAZN (Modena vs Trento; Padova vs Piacenza), VBTV (copertura completa)