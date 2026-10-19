Superbike, ufficializzato il calendario 2027. Due tappe in Italia mentre cambia la location del gran finale

Si è appena conclusa la stagione 2026 della superbike con Nicolò Bulega che ha dominato in maniera sensazionale la stagione ma è già tempo di pensare alla prossima annata. Il Mondiale edizione 2027 del campionato dedicato alle moto derivate di serie ha ufficializzato il proprio calendario. Le gare rimangono 12 ma i cambiamenti non mancheranno con alcune piste che se ne vanno ed altre che entrano in scena, specialmente pensando all’ultima tappa della stagione. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

La tappa d’esordio sarà, come tradizione, quella del Gran Premio d’Australia che si disputerà nel weekend del 19-21 febbraio e che prenderà scena sullo splendido tracciato di Phillip Island che, giova ricordarlo, saluterà invece la MotoGP a scapito del tracciato di Adelaide. Secondo appuntamento sarà il Gran Premio del Portogallo del 19-21 marzo sul circuito di Portimao, quindi il terzo round (2-4 aprile) sarà il Gran Premio di Spagna che cambierà location e si sposterà da Jerez de la Frontera e approderà al circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il Mondiale proseguirà con la quarta tappa, ovvero il Gran Premio di Olanda (16-18 aprile) che si disputerà come sempre sulla pista di Assen. Quinta tappa di nuovo in Spagna, ovvero il Gran Premio di Aragon (21-23 maggio) al MotorLand di Alcaniz, mentre la sesta tappa sarà il Gran Premio della Cechia (4-6 giugno) sul circuito di Most.

La seconda parte del campionato arriverà in Italia con il Gran Premio d’Italia del 18-20 giugno che si correrà sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli. L’ottavo round sarà il Gran Premio di Gran Bretagna del 9-11 luglio sul tracciato di Donington Park che darà poi il via, come tradizione, alla lunga pausa estiva. Si tornerà in azione, poi, con il nono appuntamento, ovvero il Gran Premio di Francia in quel di Magny-Cours nel weekend del 3-5 settembre. Si entra, poi, nel rush finale con il Gran Premio di Cremona (24-26 settembre) sull’omonimo circuito lombardo, quindi toccherà alla undicesima tappa, ovvero il Gran Premio dell’Estoril (15-17 ottobre) sulla pista portoghese, che andrà ad anticipare il gran finale che, nell’edizione 2027 saluterà la Spagna e approderà a Shanghai con il Gran Premio della Cina del 29-31 ottobre.

Di seguito il calendario completo del Mondiale superbike 2027.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2027