Superbike, ora è ufficiale: Franco Morbidelli dal 2027 correrà nel team Ducati ufficiale

Era ampiamente già nell’aria da diversi mesi, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Franco Morbidelli sbarca in superbike e si accasa nel team Ducati ufficiale. Un vero e proprio “scambio” senza mezzi termini. Il pilota romano è, infatti, andato a prendere il posto di Nicolò Bulega che, facendo il percorso inverso, correrà in MotoGP nel team Pertamina VR46 (al fianco dello spagnolo Fermin Aldeguer) dove “Franky” ha corso nelle ultime annate. Il movimento più atteso del Mondiale superbike 2027, quindi, è stato confermato e ci proporrà un campionato quanto mai interessante. Oltre al suo nuovo compagno di team, lo spagnolo Iker Lecuona, vedremo in azione altri grandi ex della MotoGP come Brad Binder e Jack Miller che andranno ad alzare il livello della categoria dedicata alle moto derivate di serie.

Le parole di Franco Morbidelli rilasciate al sito ufficiale della superbike: “Come sempre darò il massimo, per essere all’altezza di una squadra che da anni lotta al vertice e che ha appena vinto il titolo. Sono molto contento ed emozionato per questo nuovo capitolo della mia carriera. Ringrazio Ducati e Aruba per questa opportunità. Come sempre darò il massimo, per essere all’altezza di una squadra che da anni lotta al vertice e che ha appena vinto il Mondiale. Farò il miglior lavoro possibile per ottenere grandi risultati insieme”.

Le dichiarazioni del General Manager di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna: “Siamo molto felici di accogliere Franco nella famiglia Aruba.it Racing – Ducati. Franco è un pilota di grande talento, che nel corso della sua carriera ha dimostrato velocità, sensibilità tecnica e capacità di adattamento ai massimi livelli del motociclismo mondiale. Dopo tanti anni trascorsi in MotoGP, porterà nel nostro progetto Superbike un bagaglio di esperienza estremamente prezioso. Siamo convinti che il suo passaggio sarà facilitato anche dalla profonda conoscenza dell’ambiente Ducati e delle nostre metodologie di lavoro, un aspetto che consideriamo particolarmente importante in vista delle nuove sfide tecniche che ci attendono nel 2027. Insieme ad Aruba.it Racing abbiamo costruito negli anni un progetto vincente e crediamo che Franco abbia tutte le qualità per contribuire a mantenerlo ai vertici. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo percorso insieme”.

Il Team Principal Stefano Cecconi: “Accogliamo Franco con grande entusiasmo, certi che potrà regalarci tante soddisfazioni. Il 2027 porterà diverse novità e sarà una sfida importante sia per il pilota sia per la squadra, ma porsi obiettivi ambiziosi fa parte del nostro DNA. Franco porta con sé un’esperienza di grande valore, maturata in tanti anni di MotoGP con squadre di vertice: un fattore importante anche in vista dell’arrivo dei nuovi pneumatici, che conosce molto bene e sui quali potrà fornirci indicazioni preziose. Inoltre, pur cambiando categoria, resterà in sella a una Ducati, e questo gli garantirà continuità nel metodo di lavoro e nell’approccio tecnico. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di condividere con Franco lavoro e ambizioni”.