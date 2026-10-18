Superbike, oggi, GP Spagna 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, streaming

Oggi, domenica 18 ottobre, calerà il sipario sulla stagione del Mondiale 2026 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna, andrà in scena la dodicesima e ultima tappa del campionato. Sul tracciato andaluso, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messo in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2.

Osservato speciale, neanche a dirlo, sarà Nicolò Bulega. Il pilota emiliano, in sella alla Ducati Panigale V4R, vuol chiudere il cerchio e lasciare un segno indelebile. Un’annata di dominio per lui, col titolo iridato già conquistato nell’appuntamento in Italia di Cremona.

Per Bulega, quindi, le motivazioni sono quelle di porre un altro sigillo nel magico percorso 2026, in cui il centauro nostrano ha messo in mostra una costanza di rendimento incredibile. Non è un caso che alla vigilia di quanto previsto quest’oggi, il ducatista abbia messo a referto 30 vittorie.

Il round domenicale di Superbike a Jerez de la Frontera (Spagna), ultima tappa del Mondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita Superpole Race e in diretta Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 18 ottobre

Ore 09:35-09:45 Warm-up a Jerez de la Frontera (Spagna) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 11:10 Superpole Race a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.30 Gara-2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); TV8 in chiaro solo per la trasmissione di Gara-2, mentre sarà in differita la Superpole Race per il canale citato.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it in chiaro solo per la trasmissione di Gara-2, mentre sarà in differita la Superpole Race per il canale indicato.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Domenica 18 ottobre

Ore 14:35 Superpole Race a Jerez de la Frontera (Spagna) – Differita in chiaro.

Ore 15.30 Gara-2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta in chiaro.