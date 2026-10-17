Superbike oggi in tv, GP Spagna 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, programma TV8

Oggi, sabato 17 ottobre, seconda giornata del week end di Jerez de la Frontera (Spagna), ultima tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato italiano, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.15 E 15.30

Campionato che già emesso il verdetto più importante, col successo di Nicolò Bulega, dominatore della stagione. L’emiliano, però, non si accontenta ed è molto motivato a lasciare il segno anche in questo fine-settimana per dare un’ulteriore dimostrazione della sua forza in sella alla Ducati.

Lo certificano i migliori tempi nel corso delle prove libere 1 e 2 in cui Bulega ha messo in mostra un passo notevolissimo. Le intenzioni del centauro nostrano sono quelle di concludere da dominatore questo campionato, salutando la categoria e arrivando in MotoGP con un bel plus di entusiasmo.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Jerez de la Frontera (Spagna) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per Superpole e Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta solo la prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 17 ottobre

Ore 09.35-09.55 Prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 11.15-11.30 Superpole – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.30 Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per Superpole e Gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 17 ottobre

Ore 15.30 Gara-1 – Diretta tv in chiaro.