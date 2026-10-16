Superbike, oggi, GP Spagna 2026: orari prove libere, tv, streaming

Oggi, venerdì 16 ottobre, prende il via la penultima tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove i piloti e i team saranno chiamati a massimizzare nel più breve tempo possibile la prestazione.

Nonostante il verdetto più importante sia già stato emesso sullo storico circuito di Cremona, con un monumentale Nicolò Bulega incoronato campione del mondo con due round d’anticipo, il round lusitano non perde un briciolo del suo fascino.

Senza più l’assillo della gestione della classifica, i top rider della categoria sono pronti a sfidarsi a viso aperto e senza calcoli, regalando uno spettacolo purissimo agli appassionati. Nel primo giorno le prove libere, dunque, saranno funzionali a trovare l’assetto giusto.

La prima giornata del week end di Jerez de la Frontera, ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike, andrà in scena venerdì 16 ottobre. Un day-1 all’insegna delle prove libere. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le cronache delle due sessioni di prove libere

GP SPAGNA SUPERBIKE 2026

Venerdì 16 ottobre

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Venerdì 16 ottobre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.