Superbike oggi, GP Estoril 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, streaming

Oggi, domenica 11 ottobre, si concluderà il week end di Estoril (Portogallo), undicesima e penultima tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul circuito lusitano, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2.

Nicolò Bulega è l’osservato speciale per questo appuntamento. L’emiliano, conquistato matematicamente il titolo a Cremona, si gode i suoi ultimi momenti in questa categoria, visto che dall’anno venturo sarà in MotoGP nel team di Valentino Rossi.

Correndo a cuor leggero, Bulega ha dominato finora questo fine-settimana, come testimoniano la Superpole e gara-1 con la sua firma. C’è voglia, dunque, di ribadire il concetto per concludere a proprio modo questo round, all’insegna dell’egemonia più totale.

Il round domenicale di Superbike a Estoril, penultima tappa del Mondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per l’intera programmazione e su Sky Sport Uno (201) solo per la Superpole Race; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita Superpole Race e in diretta Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 10.15-10.25 Warm-up a Estoril (Portogallo) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 12.10 Superpole Race a Estoril (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.30 Gara-2 a Estoril (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ESTORIL SUPERBIKE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per intera programmazione e Sky Sport Uno (201) solo per la Superpole Race; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la Superpole Race e in diretta Gara-2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la Superpole Race e in diretta Gara-2.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Ore 19.35 Superpole Race a Estoril (Portogallo) – Differita tv in chiaro.

Ore 20.00 Gara-2 a Estoril (Portogallo) – Differita tv in chiaro.