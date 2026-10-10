Superbike oggi, GP Estoril 2026: orari Superpole e gara-1, tv, streaming

Oggi, sabato 10 ottobre, seconda giornata del week end di Estoril (Portogallo), penultima tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato italiano, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Campionato che già emesso il verdetto più importante, col successo di Nicolò Bulega, dominatore della stagione. L’emiliano, però, non si accontenta ed è molto motivato a lasciare il segno anche in questo fine-settimana per dare un’ulteriore dimostrazione della sua forza in sella alla Ducati.

Vedremo se il compagno di squadra, Iker Lecuona, grande protagonista a Cremona, saprà inserirsi, al pari di altri centauri che avranno stimoli particolari per chiudere quest’annata nel migliore dei modi.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Estoril (Portogallo) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) per Superpole e Gara-1 e su Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta solo la prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 10.40-11.00 Prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 12.15-12.30 Superpole – Diretta tv Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.30 Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP ESTORIL SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per Superpole e Gara-1, Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 16.30 Gara-1 – Diretta tv in chiaro.