Superbike oggi, GP Estoril 2026: orari prove libere, tv, streaming

Oggi, venerdì 9 ottobre, prende il via la penultima tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul circuito di Estoril, in Portogallo, si prevede un fine-settimana piuttosto intenso dove i piloti e i team saranno chiamati a massimizzare nel più breve tempo possibile la prestazione.

Nonostante il verdetto più importante sia già stato emesso sullo storico circuito di Cremona, con un monumentale Nicolò Bulega incoronato campione del mondo con due round d’anticipo, il round lusitano non perde un briciolo del suo fascino.

Senza più l’assillo della gestione della classifica, i top rider della categoria sono pronti a sfidarsi a viso aperto e senza calcoli, regalando uno spettacolo purissimo agli appassionati. Nel primo giorno le prove libere, dunque, saranno funzionali a trovare l’assetto giusto.

La prima giornata del week end di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike, andrà in scena venerdì 9 ottobre. Un day-1 all’insegna delle prove libere, previste dalle 11:20 alle 12:05 e dalle 16:00 alle 16:45 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la copertura in chiaro su TV8 del day-1. OA Sport vi offrirà le cronache delle due sessioni di prove libere.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 11.20-12.05 FP1 a Estoril – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.00-16.45 FP2 a Estoril – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ESTORIL SUPERBIKE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Venerdì 9 ottobre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.