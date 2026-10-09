Superbike, Nicolò Bulega si impone anche nelle FP2 di Estoril. Surra stupisce ancora

Si è da poco conclusa con la seconda sessione di prove libere la prima giornata del Gran Premio del Portogallo 2026, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sul circuito di Estoril, alle porte di Lisbona, il più veloce in pista è stato nuovamente Nicolò Bulega. Dopo le FP1, il reggiano si è confermato al comando dopo questa mattina, stampando il crono di 1’35″432 e candidandosi nuovamente ad un ruolo da protagonista nel weekend lusitano.

Nonostante una sessione molto equilibrata soprattutto nella parte finale, il centauro italiano non ha praticamente mai abbandonato la prima posizione, migliorandosi sensibilmente con il passare dei giri. Si conferma in seconda posizione anche Alberto Surra (Ducati) che come questa mattina si è dimostrato a suo agio sul circuito portoghese. Ritardo di soli 66 millesimi per l’italiano.

Primi tre posti fotocopia di quelli della mattinata con Iker Lecuona che ha completato il podio delle FP2. Lo spagnolo si è fermato a soli 84 millesimi dal compagno di squadra. Quarta piazza per l’idolo di casa Miguel Oliveira (BMW) che nel finale completa il giro che lo porta a 384 millesimi dalla migliore prestazione. Quinto invece Alex Bassani (Bimota) che è riuscito ad anticipare Yari Montella (Barni), in lotta per la terza posizione nel Mondiale. Solo settimo Axel Lowes (Bimota) mentre il fratello Sam chiude tredicesimo dopo un fuoripista.