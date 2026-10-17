Superbike, Nicolò Bulega sfiora il record della pista a Jerez e centra l’undicesima pole dell’anno

Nicolò Bulega fa il vuoto sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera e si aggiudica la Superpole del Gran Premio di Spagna 2026, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Undicesima pole position dell’anno su dodici qualifiche disputate per l’emiliano del team ufficiale Ducati, dominatore incontrastato della categoria.

Bulega ha dominato la scena sul giro secco tra le curve della tortuosa pista andalusa, fermando il cronometro in 1’36″643 nel secondo run e avvicinandosi a soli 14 millesimi dal suo record del tracciato (ottenuto nel 2025 in qualifica). Il campione del mondo Superbike 2026 ha rifilato un distacco di 317 millesimi al britannico Sam Lowes, l’unico degli altri a scendere sotto l’1:37.

Prima fila completata in terza piazza dallo spagnolo Iker Lecuona con l’altra Panigale V4R del team factory a 455 millesimi dal compagno di squadra, mentre il poker Ducati è stato chiuso dall’azzurro Yari Montella (team Barni) seppur con un gap abissale di 738 millesimi dalla pole. L’unico “intruso” nella top9 (in cui figurano otto ducatisti) è Alex Lowes, 5° con la Bimota a otto decimi, precedendo Lorenzo Baldassarri, Thomas Bridewell, Alberto Surra e Alvaro Bautista.

Appuntamento alle ore 15.30 nel pomeriggio odierno per il via di gara-1, mentre domani la stagione 2026 volgerà al termine con la Superpole Race alle 11.10 e gara-2 alle 15.30.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP SPAGNA SUPERBIKE 2026

1. Nicolo BULEGA (Ducati) 1:36.643

2. Sam LOWES (Ducati) +0.317

3. Iker LECUONA (Ducati) +0.455

4. Yari MONTELLA (Ducati) +0.738

5. Alex LOWES (Bimota) +0.800

6. Lorenzo BALDASSARRI (Ducati) +0.996

7. Thomas BRIDEWELL (Ducati) +1.110

8. Alberto SURRA (Ducati) +1.116

9. Alvaro BAUTISTA (Ducati) +1.472

10. Axel BASSANI (Bimota) +1.535

11. Xavi VIERGE (Yamaha) +1.550

12. Jake DIXON (Honda) +1.566

13. Miguel OLIVEIRA (BMW) +1.669

14. Loris BAZ (Ducati) +1.738

15. Danilo PETRUCCI (BMW) +1.749

16. Garrett GERLOFF (Kawasaki) +1.773

17. Remy GARDNER (Yamaha) +1.899

18. Somkiat CHANTRA (Honda) +1.963

19. Stefano MANZI (Yamaha) +2.179

20. Andrea LOCATELLI (Yamaha) +2.183

21. Twan SMITS (Yamaha) +2.731

22. Mattia RATO (Yamaha) +2.920