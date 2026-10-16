Superbike, Nicolò Bulega inizia forte a Jerez e svetta nella FP1. Bene Montella e Surra

Nicolò Bulega non ha la minima intenzione di andare in vacanza. Il fresco campione del mondo, infatti, ha messo a segno il miglior tempo anche al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, dodicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera il pilota del team Ducati Ufficiale ha nuovamente dimostrato di essere il migliore in pista e si candida, di prepotenza, all’ennesimo weekend di dominio della sua annata. Sarà di nuovo tripletta per l’emiliano? Nel caso, fa quasi paura scriverlo, sarebbe la decima in dodici uscite.

Nicolò Bulega (Ducati), come detto, ha messo a segno il miglior tempo della FP1, facendo fermare i cronometri sull’1:38.155 con un margine di vantaggio di 252 millesimi sul britannico Sam Lowes (Ducati) mentre si classifica al terzo posto lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) a 334.

Quarta posizione per Yari Montella (Ducati) a 366 millesimi dalla vetta, quinta per Alberto Surra (Ducati) a 442 mentre in sesta troviamo il britannico Alex Lowes (bimota) a 470. Settimo Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 526 millesimi, ottavo Axel Bassani (bimota) a 695, nono lo spagnolo Xavi Vierge (Yamaha) a 815, mentre completa la top10 il portoghese Miguel Oliveira (BMW) a 1.187, che precede lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) undicesimo a 1.268. Si ferma in 17a posizione Danilo Petrucci (BMW) a 1.771, alle sue spalle Andrea Locatelli (Yamaha) è 18° a 2.007, quindi 20° Stefano Manzi (Yamaha) a 2.098, mentre è 22° ed ultimo Mattia Rato (Yamaha) a 2.771.

A questo punto la giornata proseguirà con la seconda sessione di prove libere delle ore 15.00 della durata di 45 minuti. Il programma di domani, invece, inizierà alle ore 09.35 con la terza sessione di prove libere, quindi superpole alle ore 11.15 che anticiperà Gara-1 delle ore 15.30. Domenica 18 ottobre, infine, dopo il warm-up delle ore 09.35 si andrà in scena con la superpole race alle ore 11.10, mentre Gara-2 scatterà alle ore 15.30.