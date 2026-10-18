Superbike, Nicolò Bulega batte Lecuona nella Superpole Race di Jerez e aggiorna il libro dei record

Nicolò Bulega vuole chiudere in bellezza una stagione praticamente perfetta e si impone anche nella Superpole Race del Gran Premio di Spagna, valevole come ultima tappa del Mondiale Superbike 2026. Il pilota italiano del team ufficiale Ducati ha ribadito la superiorità evidenziata per tutto il weekend a Jerez de la Frontera, centrando il secondo successo del fine settimana andaluso e aggiornando le statistiche di un’annata a dir poco trionfale.

Bulega, capace di condurre da cima a fondo la manche breve della domenica mattina senza concedere spazio agli avversari diretti, colleziona così la vittoria n.51 della carriera nella categoria portando a quota 31 il bottino dei successi stagionali (su 35 gare). Tra poche ore il 27enne emiliano partirà con i favori del pronostico in gara-2 e potrà completare la decima tripletta dell’anno su dodici round in calendario.

Alle spalle del campione mondiale Superbike e futuro pilota MotoGP (nel 2027 correrà per il team VR46) si è inserito in seconda piazza il suo compagno di squadra Iker Lecuona, precedendo il britannico Sam Lowes e l’altro ducatista italiano Yari Montella. L’unico “intruso” nella top8 è Alex Lowes, quinto con la Bimota, davanti alle Panigale V4R di Alvaro Bautista, Lorenzo Baldassarri e Alberto Surra.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP SPAGNA SUPERBIKE 2026

1. Nicolo BULEGA (Ducati)

2. Iker LECUONA (Ducati) +0.797

3. Sam LOWES (Ducati) +4.740

4. Yari MONTELLA (Ducati) +8.350

5. Alex LOWES (Bimota) +9.292

6. Alvaro BAUTISTA (Ducati) +10.038

7. Lorenzo BALDASSARRI (Ducati) +10.738

8. Alberto SURRA (Ducati) +15.039

9. Xavi VIERGE (Yamaha) +15.295

10. Thomas BRIDEWELL (Ducati) +15.448

11. Miguel OLIVEIRA (BMW) +15.714

12. Axel BASSANI (Bimota) +17.249

13. Garrett GERLOFF (Kawasaki) +17.521

14. Stefano MANZI (Yamaha) +20.937

15. Jake DIXON (Honda) +21.158

16. Loris BAZ (Ducati) +21.455

17. Remy GARDNER (Yamaha) +21.797

18. Somkiat CHANTRA (Honda) +22.387

19. Danilo PETRUCCI (BMW) +23.890

20. Andrea LOCATELLI (Yamaha) +27.651

21. Twan SMITS (Yamaha) +27.976

22. Mattia RATO (Yamaha) –