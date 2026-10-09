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Superbike: il weekend di Estoril si apre nel segno di Bulega! Il pilota domina la FP1, benissimo Surra

Fabrizio Testa

Pubblicato

52 minuti fa

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Nicolò Bulega / Valerio Origo

Si apre nel segno di Nicolò Bulega il weekend valido per il GP di Estoril, penultimo atto del Mondiale 2026 di Superbike in scena presso appunto il celeberrimo tracciato lusitano. Subito impattante il pilota italiano che, ricordiamo, ha già conquistato aritmeticamente il titolo nel precedente round di Cremona. 

Nello specifico il centauro che l’anno prossimo correrà in MotoGP ha fermato il cronometro a 1:35.546, precedendo di 0.052 Alessio Surra, ottimo secondo davanti all’altro pilota in forza all’Aruba.it Racing Ducati, ovvero il secondo della classe nell’overall Iker Lecuona, terzo con uno scarto di 0.379.

Al quarto posto si è invece accomodato Alex Lowes, attardato di 0.538 e immediatamente seguito da Xavi Vierge, quinto a 0.601, oltre che da Sam Lowes, settimo a 0.735 e da Lorenzo Baldassarri, ottavo con un ritardo di 0.740.  A chiudere la top 10 ci ha pensato Yari Montella accumulando un distacco di 0.834.

Più indietro gli altri italiani: Axel Bassani si è infatti accontentato della tredicesima piazza a 1.005, Andrea Locatelli della sedicesima a 1.355, Danilo Petrucci della diciassettesima a 1.392, Stefano Manzi della diciottesima a 1.564, Mattia Rato della ventunesima a 2.483. Di seguito la classifica completa. 

CLASSIFICA FP1 GP ESTORIL SUPERBIKE 2026

  1. Nicolò Bulega (Italia) – 1:35.546
  2. Alessandro Surra (Italia) – 1:35.598, +0.052
  3. Iker Lecuona (Spagna) – 1:35.925, +0.379
  4. Alex Lowes (Gran Bretagna) – 1:36.084, +0.538
  5. Xavi Vierge (Spagna) – 1:36.147, +0.601
  6. Álvaro Bautista (Spagna) – 1:36.275, +0.729
  7. Sam Lowes (Gran Bretagna) – 1:36.281, +0.735
  8. Lorenzo Baldassarri (Italia) – 1:36.286, +0.740
  9. Yari Montella (Italia) – 1:36.380, +0.834
  10. Miguel Oliveira (Portogallo) – 1:36.490, +0.944
  11. Garrett Gerloff (Stati Uniti) – 1:36.519, +0.973
  12. Jake Dixon (Gran Bretagna) – 1:36.528, +0.982
  13. Axel Bassani (Italia) – 1:36.551, +1.005
  14. Somkiat Chantra (Thailandia) – 1:36.599, +1.053
  15. Remy Gardner (Australia) – 1:36.889, +1.343
  16. Andrea Locatelli (Italia) – 1:36.901, +1.355
  17. Danilo Petrucci (Italia) – 1:36.938, +1.392
  18. Stefano Manzi (Italia) – 1:37.110, +1.564
  19. Loris Baz (Francia) – 1:37.134, +1.588
  20. Twan Smits (Paesi Bassi) – 1:37.763, +2.217
  21. Mattia Rato (Italia) – 1:38.029, +2.483
  22. Tommy Bridewell (Gran Bretagna) – 1:38.296, +2.750
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