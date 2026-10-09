Superbike: il weekend di Estoril si apre nel segno di Bulega! Il pilota domina la FP1, benissimo Surra

Si apre nel segno di Nicolò Bulega il weekend valido per il GP di Estoril, penultimo atto del Mondiale 2026 di Superbike in scena presso appunto il celeberrimo tracciato lusitano. Subito impattante il pilota italiano che, ricordiamo, ha già conquistato aritmeticamente il titolo nel precedente round di Cremona.

Nello specifico il centauro che l’anno prossimo correrà in MotoGP ha fermato il cronometro a 1:35.546, precedendo di 0.052 Alessio Surra, ottimo secondo davanti all’altro pilota in forza all’Aruba.it Racing Ducati, ovvero il secondo della classe nell’overall Iker Lecuona, terzo con uno scarto di 0.379.

Al quarto posto si è invece accomodato Alex Lowes, attardato di 0.538 e immediatamente seguito da Xavi Vierge, quinto a 0.601, oltre che da Sam Lowes, settimo a 0.735 e da Lorenzo Baldassarri, ottavo con un ritardo di 0.740. A chiudere la top 10 ci ha pensato Yari Montella accumulando un distacco di 0.834.

Più indietro gli altri italiani: Axel Bassani si è infatti accontentato della tredicesima piazza a 1.005, Andrea Locatelli della sedicesima a 1.355, Danilo Petrucci della diciassettesima a 1.392, Stefano Manzi della diciottesima a 1.564, Mattia Rato della ventunesima a 2.483. Di seguito la classifica completa.

CLASSIFICA FP1 GP ESTORIL SUPERBIKE 2026