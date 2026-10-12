Superbike, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming

Dal 16 al 18 ottobre, sul circuito di Jerez-Ángel Nieto, situato a Jerez de la Frontera, in Andalusia, andrà in scena l’ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. La tappa spagnola rappresenta l’ultimo atto di una stagione particolarmente significativa, nella quale Ducati ha consolidato la propria supremazia, distinguendosi sia per la competitività delle sue moto sia per i risultati ottenuti dai propri piloti.

Il tracciato andaluso, da anni uno dei punti di riferimento del calendario internazionale delle derivate di serie, farà da cornice alla chiusura ufficiale del campionato, offrendo l’occasione per tracciare un bilancio definitivo dei rapporti di forza emersi nel corso dell’anno.

Nel calendario 2026, la Spagna ha ospitato due appuntamenti distinti: il primo si è svolto alla fine di maggio sul circuito MotorLand Aragón, in occasione del Round d’Aragona, mentre il secondo è in programma a ottobre a Jerez, dove si concluderà la stagione. Due tappe che, pur disputandosi nello stesso Paese, occupano posizioni differenti nella struttura del campionato: la prima ha contribuito a definire gli equilibri nella fase centrale della competizione, mentre la seconda assume un valore soprattutto conclusivo, chiamando i protagonisti a disputare l’ultimo fine settimana agonistico dell’anno.

L’appuntamento andaluso arriva immediatamente dopo il Round dell’Estoril, in Portogallo, con una classifica Piloti che evidenzia il netto predominio di Ducati. A guidare la graduatoria è l’italiano Nicolò Bulega, portacolori del team Aruba.it Racing – Ducati, che si presenta a Jerez con 602 punti e già col titolo in tasca. Alle sue spalle figura il compagno di squadra Iker Lecuona, secondo con 469 punti, distanziato di 133 lunghezze. Il divario testimonia la superiorità mostrata da Bulega nel corso della stagione e la sua capacità di mantenere un rendimento estremamente elevato anche attraverso una serie di risultati consecutivi di assoluto rilievo.

Tra gli elementi più significativi del campionato spiccano le 19 vittorie consecutive conquistate da Bulega nella prima metà della stagione, una sequenza che ne ha rafforzato progressivamente la leadership e ha contribuito a delineare un quadro tecnico e sportivo favorevole alla squadra ufficiale Ducati. La continuità dei risultati ha rappresentato uno dei principali fattori del suo successo, consentendogli di accumulare un vantaggio considerevole sugli inseguitori e di chiudere anzitempo i giochi. La tappa di Jerez costituisce quindi l’occasione per completare il percorso stagionale e confermare, anche nell’ultimo appuntamento, il livello di competitività espresso durante l’anno.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Spagna si potrà seguire in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che seguirà ogni turno o sessione (ad eccezione del wam-up), mentre Sky Sport Uno (201) proporrà i momenti clou. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in chiaro ed in differita qualifiche e tre manche. In streaming si potrà vedere su SkyGO e NOW. OA Sport, come tradizione, vi proporrà la DIRETTA LIVE di qualifiche e tre manche.

GP SPAGNA SUPERBIKE 2026

Venerdì 16 ottobre

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 17 ottobre

Ore 09.35-09.55 Prove libere 3

Ore 11.15-11.30 Superpole

Ore 15.30 Gara-1

Domenica 18 ottobre

Ore 09.35-09.45 Warm-up

Ore 11.10 Superpole Race

Ore 15.30 Gara-2