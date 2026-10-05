Superbike, GP Estoril 2026: programma, orari, tv, streaming

Anche se il titolo è già stato assegnato, il Mondiale superbike 2026 non è ancora concluso. Mancano, infatti, ancora due tappe da vivere una dietro l’altra. Si inizierà nel corso del fine settimana in arrivo con il Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del campionato.

Come arriviamo all’evento lusitano? Il weekend di Cremona ha eletto Nicolò Bulega come nuovo campione del mondo del campionato dedicato alle moto derivate di serie al termine di un’annata condotta a suon di record. L’appuntamento lombardo, però, ha visto trionfare Iker Lecuona, autore di una sontuosa tripletta. Sulla pista lusitana arriverà la conferma del pilota spagnolo, tornerà in auge “Bulegass” oppure vedremo qualche, improbabile, inserimento di un terzo pilota?

Quale sarà il programma del weekend dell’Estoril? Si inizierà nella giornata di venerdì 9 ottobre alle ore 11.20 italiane (le ore 1o.20 locali) con la prima sessione di prove libere, quindi si completerà il lavoro alle ore 16.00 con la seconda sessione di prove libere. Sabato 10 ottobre, invece, si partirà con la terza sessione di prove libere delle ore 10.40, quindi alle ore 12.15 scatterà la superpole. Gara-1 vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 16.30, come Gara-2 di domenica 11 ottobre. Nell’ultima giornata, invece, dopo il warm-up delle ore 10.15, si andrà in scena con la Superpole Race delle ore 12.10.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio dell’Estoril si potrà seguire in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che seguirà ogni turno o sessione (ad eccezione del wam-up), mentre Sky Sport 1 (201) proporrà i momenti clou. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in chiaro ed in differita qualifiche e tre manche. In streaming si potrà vedere su SkyGO e NOW. OA Sport, come tradizione, vi proporrà la DIRETTA LIVE di qualifiche e tre manche.

PROGRAMMA GP ESTORIL 2026 SBK (orari italiani)

Venerdì 9 ottobre

Ore 11.20-12.05 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2

Sabato 10 ottobre

Ore 10.40-11.00 Prove libere 3

Ore 12.15-12.30 Superpole

Ore 16.30 Gara-1

Domenica 11 ottobre

Ore 10.15-10.25 Warm-up

Ore 12.10 Superpole Race

Ore 16.30 Gara-2