Superbike, Bulega vuole continuare a dominare ad Estoril

Il Mondiale Superbike 2026 sta giungendo alla sua conclusione. Dopo l’assegnazione del titolo iridato a Nicolò Bulega al termine della settimana di Cremona, il campionato delle moto derivate si sposta ora in Portogallo, ad Estoril, per affrontare l’undicesimo e penultimo appuntamento del calendario.

I giochi, per il campione Mondiale, si sono come detto già conclusi al termine del GP d’Italia, con Bulega che ha festeggiato in casa il suo primo titolo Superbike. Anche la seconda posizione della classifica piloti è in ghiaccio, con Iker Lecuona che fino a questo momento ha disputato una stagione da seconda forza, inanellando un numero altissimo di piazze d’onore.

Ad Estoril, alle porte di Lisbona, si giocherà dunque per il terzo posto. L’italiano Yari Montella dovrà difendere 43 punti di vantaggio su Alex Lowes, seguito dal fratello Sam a solo 7 punti di distanza. Con il weekend lungo tutto quindi è ancora possibile nella lotta per il podio Mondiale e Montella dovrà lasciare il Portogallo con un vantaggio di 62 punti per essere certo del terzo posto.

La Ducati Aruba, già certa del campionato costruttori, vuole però a suon di record continuare a dominare il Mondiale. Bulega infatti può continuare la sua striscia vincente arrivando in terra lusitana a 52 vittorie in SBK, eguagliando Troy Bayliss. Il reggiano, sul podio da 43 gare, può inoltre raggiungere Alvaro Bautista nei successi stagionali (27).