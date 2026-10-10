Superbike, Bulega si impone in gara-1 ad Estoril. Podio per Alberto Surra

Lui. Sempre lui. Nicolò Bulega ha vinto nettamente la gara-1 valida per il GP di Estoril, penultima tappa del Mondiale 2026 di Superbike in fase di svolgimento questo weekend presso il tracciato lusitano, proseguendo così la sua celebrazione dopo la vittoria aritmetica arrivata già a Cremona.

Un successo maturato in scioltezza nonostante una partenza non eccezionale. Allo spegnimento dei semafori infatti il pilota italiano in sella alla Ducati si è attestato in terza posizione, ponendosi alle spalle del compagno di squadra Iker Lecuona e di Alex Lowes, quest’ultimo artefice di una sbavatura nel secondo giro che ha permesso al Campionissimo di tallonare lo spagnolo per poi sorpassarlo quando mancavano ancora diciotto tornate alla fine.

Da quel momento il centauro ha cominciato a dettare il suo ritmo, fino ad arrivare al traguardo con un vantaggio di ben 3.870 sul teammate, secondo davanti ad un ottimo Alberto Surra (Ducati), il quale ha accusato un ritardo di 9.688. Da segnalare inoltre il quarto posto di Miguel Oliveira (BMW), con uno scarto di 11.444 seguito appunto da Alex Lowes, quinto a 12.749.

In top 10 inoltre Lorenzo Baldassarri (Ducati), sesto a 17.850 dal primo della classe, Axel Bassani, settimo a 19.335, e Yari Montella, ottavo a 19.368. Più staccati Andrea Locatelli (Yamaha), diciottesimo a 37.232, Danilo Petrucci (BMW), ottavo a 37.232, Mattia Rato (Yamaha), ventesimo a 53.391 e Stefano Manzi (Yamaha), ventunesimo con un giro di svantaggio.