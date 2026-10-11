Superbike, Bulega insaziabile a Estoril! Trionfo nella Superpole Race e record di vittorie

Nicolò Bulega entra ancora di più nella storia della Superbike, segnando il nuovo record assoluto di vittorie arrivando a quota 28 in una sola stagione. L’impresa è stata compiuta grazie al successo nella Superpole Race facente parte del GP di Estoril, penultimo atto del Mondiale 2026.

Un successo maturato, a grandi linee, in modo simile a quanto successo in gara-1. Allo start, infatti, il Campione del Mondo si è ritrovato al secondo posto, per la precisione dietro al compagno di squadra di casa Aruba.it Racing Iker Lecuona, poi ripreso due tornate dopo. Da quel momento in poi andrà in scena un vero e proprio monologo dell’italiano, capace di arrivare al traguardo con un margine di 0.734 rispetto all’iberico.

Da menzionare la splendida terza piazza strappata dall’altra Ducati di Alberto Surra, bravissimo a superare un esausto Miguel Oliveira arrivando al traguardo attardato di 6.465 rispetto al primo della classe e precedendo proprio la BMW del lusitano, quarto a 6.606 davanti ad Alvaro Bautista (+8.152) oltre che ad Axel Bassani che, con la sua Bimota, ha ottenuto il sesto piazzamento con uno scarto di 10.035. In top-10 anche Lorenzo Baldassarri (+12.960).

Tredicesimo posto per Yari Montella (+16.808), il quale ha fatto i conti con un incidente nelle battute iniziali della gara corta, quattordicesimo invece Stefano Manzi (Yamaha, +17.606), sedicesimo Danilo Petrucci (BMW, +21.125) e diciannovesimo Mattia Rato (Yamaha, +25.023). Andrea Locatelli (Yamaha) non ha invece terminato la propria gara a causa di un ritiro.

Quando manca ancora gara-2, Nicolò Bulega comanda le operazioni con lo spaventoso contingente di 639 punti; Lecuona è secondo con 498, Yari Montella terzo con 277. Nel pomeriggio si svolgerà gara-2.