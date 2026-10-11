Superbike, Bulega domina anche Gara-2 all’Estoril e completa la nona tripletta stagionale!

Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale superbike 2026, completando la tripletta anche nella tappa portoghese. Sul tracciato lusitano abbiamo assistito ad un ennesimo duello tra i piloti del team ufficiale con Lecuona che ha preso il comando della gara in curva 1, salvo poi lasciare spazio al compagno di scuderia abile a sorpassarlo dopo una manciata di curve.

Il pilota emiliano prosegue a riscrivere il libro dei record. Nona tripletta stagionale su undici appuntamenti, 29a vittoria in assoluto. Numeri spaventosi. Nella seconda manche il pilota del team Ducati ufficiale ha nuovamente dominato la scena, prendendo subito il comando e aumentando il gap sugli inseguitori metro dopo metro. Alle sue spalle, come spesso capita, il suo vicino di box, lo spagnolo Iker Lecuona a 4.8 secondi. Completa il podio Alberto Surra (Ducati) con un distacco di 16.0.

Quarta posizione per Yari Montella (Ducati) a 18.1, quinta per Axel Bassani (bimota) a 21.4, mentre in sesta si classifica Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 22.8. Settimo lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 25.5, ottavo il portoghese Miguel Oliveira (BMW) a 26.2, nono lo spagnolo Xavi Vierge (Yamaha) a 31.6 mentre completa la top10 il britannico Scott Dixon (Honda) a 31.9. Chiude 13° Stefano Manzi (Yamaha) a 36.7, quindi 16° Danilo Petrucci (BMW) a 44.4. Non ha concluso la gara, invece, Andrea Locatelli (Yamaha) a

Al termine della tappa dell’Estoril, quando manca solamente il weekend del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera del prossimo weekend, la classifica generale vede al comando Nicolò Bulega con 664 punti contro i 518 di Iker Lecuona.