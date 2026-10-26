Calcio

Su che canale vedere l’assegnazione del Pallone d’Oro 2026 stasera in tv: orario, programma, streaming

Roberto Santangelo

Pubblicato

4 minuti fa

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Pallone d'Oro / LaPresse

Oggi, lunedì 26 ottobre, andrà in scena la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2026: l’evento si terrà per la prima volta nella storia a Londra, al London Palladium Theatre, per ricordare il vincitore della prima edizione, tenuta nel 1956, l’inglese Stanley Matthews.

Si tratta della 70ma edizione: nella serata di oggi verranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa per i giovani, il Trofeo Yashin per i portieri, il Trofeo Johan Cruyff per gli allenatori, il Premio Gerd Muller per i marcatori, il Premio Socrates per iniziative sociali ed il premio per i migliori club del mondo.

Per il Pallone d’Oro maschile tra i favoriti figurano i nomi di Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Kvicha Kvaratskhelia ed Harry Kane. La cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2026 non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN.

CALENDARIO PALLONE D’ORO 2026

Lunedì 26 ottobre

Ore 21.00 Cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2026 – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA PALLONE D’ORO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

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