Su che canale vedere in tv Roma-Slovan Bratislava, Champions League calcio: orario, programma, streaming

La Roma è pronta a tornare in campo in Champions League. La sconfitta rocambolesca contro il Real Madrid, per 3-4 subendo una rimonta inattesa nel finale, è alle spalle: ora gli uomini di Gasperini, che nel frattempo in Serie A hanno battuto 2-0 il Genoa, vogliono focalizzarsi sulla terza giornata della League Phase.

Martedì 20 ottobre, alle ore 21.00 nuovamente all’Olimpico, arriva lo Slovan Bratislava: una squadra sulla carta abbordabile, visto che sin qui gli slovacchi hanno collezionato due sconfitte nette e si trovano all’ultimo posto della maxi classifica con un differenziale negativo di otto reti, mentre la Roma occupa il 25esimo posto con 1 punto.

Come seguire l’evento in tv? Como-Manchester United, match valido per la terza giornata della League Phase della Champions League, si giocherà mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00 dallo stadio Sinigallia. La sfida sarà trasmessa in diretta ed esclusiva Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. La sfida sarà visibile in diretta streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

Martedì 20 ottobre

Ore 21.00 Roma-Slovan Bratislava – Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 253

PROGRAMMA ROMA-SLOVAN BRATISTLAVA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW e Sky Go