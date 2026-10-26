Su che canale vedere in tv Paolini-Osaka, WTA Tokyo 2026: orario, canale, streaming

Domani, martedì 27 ottobre, per quanto concerne il WTA 500 di Tokyo, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare femminile: inizierà il cammino di Jasmine Paolini, che affronterà la padrona di casa nipponica Naomi Osaka, numero 7 del seeding.

L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 2.30 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 9.00 italiane: Paolini ha vinto l’unico precedente sul circuito maggiore, giocato a Miami nel 2025, quando si impose in rimonta per 3-6 6-4 6-4 negli ottavi.

Il match tra Jasmine Paolini e Naomi Osaka sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA TOKYO 2026

Martedì 27 ottobre

Center Court – Dalle ore 2.30 italiane

Maya Joint (Australia, Q) – Sorana Cirstea (Romania, 6)

Non prima delle ore 3.30 italiane

Yulia Putintseva (Kazakistan, Q) – Maria Sakkari (Grecia)

Non prima delle ore 7.00 italiane

Leylah Fernandez (Canada) – Himeno Sakatsume (Giappone, WC)

Non prima delle ore 9.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia) – Naomi Osaka (Giappone, 7) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA TOKYO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.