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Su che canale vedere in tv Paolini-Osaka, WTA Tokyo 2026: orario, canale, streaming
Domani, martedì 27 ottobre, per quanto concerne il WTA 500 di Tokyo, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare femminile: inizierà il cammino di Jasmine Paolini, che affronterà la padrona di casa nipponica Naomi Osaka, numero 7 del seeding.
L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 2.30 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 9.00 italiane: Paolini ha vinto l’unico precedente sul circuito maggiore, giocato a Miami nel 2025, quando si impose in rimonta per 3-6 6-4 6-4 negli ottavi.
Il match tra Jasmine Paolini e Naomi Osaka sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO WTA TOKYO 2026
Martedì 27 ottobre
Center Court – Dalle ore 2.30 italiane
Maya Joint (Australia, Q) – Sorana Cirstea (Romania, 6)
Non prima delle ore 3.30 italiane
Yulia Putintseva (Kazakistan, Q) – Maria Sakkari (Grecia)
Non prima delle ore 7.00 italiane
Leylah Fernandez (Canada) – Himeno Sakatsume (Giappone, WC)
Non prima delle ore 9.00 italiane
Jasmine Paolini (Italia) – Naomi Osaka (Giappone, 7) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD
PROGRAMMA WTA TOKYO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203).
Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.