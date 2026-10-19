Su che canale vedere in tv Napoli-Bodø/Glimt, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Il Napoli è già spalle al muro e si prepara alla fondamentale sfida contro il Bodø/Glimt nella terza giornata della fase iniziale della Champions League 2026-2027, per non complicare in maniera forse irrimediabile la corsa alla seconda fase della massima competizione continentale per club.

Quale sarà il programma? Il match che metterà di fronte partenopei e norvegesi andrà in scena martedì 20 ottobre con fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 allo stadio Maradona. Una partita che assume subito enorme importanza per la compagine allenata da mister Massimiliano Allegri che, come ben sappiamo, ha perso entrambe le prime due partite di questa edizione. 0-1 in casa contro l’Arsenal e 1-3 in casa del Villareal.

La classifica, di conseguenza, si è subito fatta complicata per gli azzurri che, rimasti a bocca asciutta nei primi 180 minuti della stagione dovranno assolutamente sbloccarsi. Al momento pensare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale appare particolarmente proibitivo, per cui sarà fondamentale mettere in cascina punti per, quantomeno, assicurarsi gli spareggi che si giocheranno a febbraio e apriranno le porte alla seconda fase.

Come seguire l’evento in tv? Napoli-Bodø/Glimt, match valevole per la terza giornata della fase iniziale della Champions League sarà trasmessa in diretta ed esclusiva Sky Sport sul canale Sky Sport 1 (201). In streaming sarà disponibile su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta del match di San Siro.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

Martedì 20 ottobre

Ore 21.00 Napoli – Bodø/Glimt – diretta su Sky Sport 1 (201)

PROGRAMMA NAPOLI-BODØ/GLIMT: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport